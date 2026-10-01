Día Internacional de la Música: ¿por qué se celebra hoy? La historia detrás de esta fecha

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de la Música, una fecha que invita a reconocer el valor de las canciones y de quienes hacen de la música una parte fundamental de nuestras vidas.

Porque la música está en todas partes. Acompaña los viajes, las celebraciones, los recuerdos y hasta esos momentos en que una canción basta para cambiar completamente el ánimo.

Y en Radio Corazón lo sabemos muy bien. En La Número Uno de Chile, la música se vive todos los días a través de la 101.3 FM, acompañando a miles de auditores con esas canciones que forman parte de la historia de varias generaciones.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Música?

La historia de esta celebración comenzó en el Consejo Internacional de la Música (IMC).

En 1973, su Asamblea General aprobó la creación de esta jornada. La iniciativa fue impulsada por el reconocido violinista y director de orquesta Yehudi Menuhin, quien en ese entonces presidía el organismo.

Dos años después, en 1975, se realizó oficialmente la primera celebración del Día Internacional de la Música.

La idea detrás de la fecha era promover la música como una expresión capaz de acercar a las personas y generar un intercambio cultural entre distintas comunidades.

Desde entonces, cada 1 de octubre se conmemora esta jornada en diferentes partes del mundo.

Una fecha para celebrar las canciones que nos acompañan

Más allá de su origen, el Día Internacional de la Música también es una oportunidad para recordar lo que significan las canciones en nuestra vida.

Hay temas que nos llevan directamente a una época, artistas que marcaron nuestra juventud y melodías que inevitablemente nos recuerdan a alguien.

Y eso es justamente lo que ocurre día a día en Radio Corazón. Desde la 101.3, la música no es solamente parte de la programación: es parte de la compañía que entrega La Número Uno de Chile a sus auditores.

Cumbia, baladas, reggaetón, música romántica y esos clásicos que nunca pasan de moda forman parte de una historia que se sigue escribiendo canción tras canción.

¿Y cuándo se celebra la música chilena?

Aunque el Día Internacional de la Música se conmemora cada 1 de octubre, en Chile también existe una fecha dedicada especialmente a nuestros artistas.

El Día de la Música y de los Músicos Chilenos se celebra cada 4 de octubre, en homenaje a Violeta Parra, quien nació ese día en 1917.

La fecha busca reconocer el trabajo de los músicos nacionales y poner en valor la diversidad de sonidos que forman parte de la identidad cultural de nuestro país.

Así que este 1 de octubre hay una buena excusa para subirle un poquito el volumen a esa canción que tanto te gusta.

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