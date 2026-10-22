El drama que enfrenta Naya Fácil en su lujoso penthouse en El Golf: se descargó a través de redes sociales

Naya Fácil compartió una inesperada complicación en su recién estrenado penthouse, ubicado en el exclusivo sector de El Golf, en Santiago. La influencer reveló que su nuevo departamento presenta importantes filtraciones de agua y fallas eléctricas.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido mostró cómo el agua comenzó a ingresar por el techo de una de las habitaciones. La situación provocó una acumulación de líquido en el suelo.

Según explicó, el problema comenzó hace varios días. Sin embargo, las recientes lluvias que afectaron a la Región Metropolitana habrían empeorado los daños.

«Hay una filtración de agua en mi departamento importante, importante», expresó la influencer al mostrar lo que estaba ocurriendo en su hogar.

La situación también afectó su ánimo, pues esperaba disfrutar de su nueva vivienda sin enfrentar este tipo de inconvenientes.

«Yo no sé qué hacer, o sea, tiene igual cómo desanimar y eso, porque muchas, sí, son cosas que se reparan y todo, pero no deberían pasar», comentó.

Naya Fácil detectó más daños en su departamento

La filtración no sería el único problema que enfrenta la influencer. De acuerdo con su relato, el agua también habría llegado hasta otros espacios del penthouse, incluido el sector destinado al gimnasio.

Además, Naya Fácil reportó inconvenientes eléctricos en algunas zonas de la vivienda. La falla dejó sin iluminación parte del departamento, por lo que ahora necesita encontrar especialistas que puedan evaluar los daños y realizar las reparaciones correspondientes.

«Estamos viendo maestros, porque esto más encima llevó a ver que se cortara la luz en algunos puntos de la casa. En la parte de donde está el living ahí no hay luz», explicó.

Por ahora, la influencer no tiene claridad sobre el origen de las filtraciones. Tampoco sabe si el problema existía antes de su llegada o si apareció a raíz de las precipitaciones.

«No sé si estaba de antes, no sé si es por la lluvia que pasó», señaló.

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