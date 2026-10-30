Los Jaivas vuelven a Rapa Nui después de 10 años con concierto gratuito: fecha, lugar y cómo verlo por YouTube

Después de diez años sin presentarse en Rapa Nui, Los Jaivas volverán a encontrarse con el público de la isla en un concierto gratuito que promete ser una jornada especial para sus habitantes.

La presentación se realizará este viernes 30 de octubre, desde las 20:00 horas, en Hanga Vare Vare. Se trata de uno de los espacios culturales más importantes del territorio insular, donde la histórica banda nacional ofrecerá un recorrido por parte de su trayectoria musical.

Esta será la tercera ocasión en que el grupo llegue hasta Rapa Nui. Su regreso también coincidirá con una celebración especial: los 45 años de «Alturas de Machu Picchu», uno de los trabajos más emblemáticos de su discografía.

Precisamente, el espectáculo se enmarca en la gira conmemorativa de este álbum. Un recorrido que ha llevado a Los Jaivas por distintos escenarios de Chile y el extranjero, acercando sus canciones a nuevas generaciones y reencontrándolos con sus seguidores de siempre.

La visita tendrá un significado especial para la agrupación, que suma más de seis décadas de historia musical. Además, permitirá compartir su repertorio en un territorio reconocido por su riqueza cultural y sus paisajes únicos.

De esta manera, tanto los habitantes de Rapa Nui como quienes se encuentren visitando la isla podrán disfrutar de una presentación completamente gratuita.

¿Cómo ver gratis el concierto de Los Jaivas en Rapa Nui?

Quienes no puedan trasladarse hasta Hanga Vare Vare también tendrán la posibilidad de seguir el espectáculo desde sus casas.

Aunque el concierto se realizará este viernes 30 de octubre, la transmisión especial quedó programada para el domingo 8 de noviembre, a las 20:00 horas.

La emisión estará disponible a través de los canales de YouTube y las señales radiales de ADN, Rock & Pop y Futuro, emisoras pertenecientes a PRISA Media.

Así, el regreso de Los Jaivas a Rapa Nui podrá disfrutarse desde distintos puntos del país, permitiendo que más personas sean parte de este esperado encuentro musical.

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