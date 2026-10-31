«Qué rasquerío más grande…»: Revelan la supuesta razón de por qué Pamela Díaz llegó con guardaespaldas y camarógrafos a tribunales

La llegada de Pamela Díaz al Centro de Justicia no pasó desapercibida. La animadora apareció acompañada de dos guardaespaldas y un equipo audiovisual, una situación que generó diversas reacciones en el último capítulo de Primer Plano.

La comunicadora acudió al recinto para participar en una audiencia vinculada con la querella que presentó contra Sergio Rojas, conductor de Que te lo digo. Sin embargo, el despliegue que realizó antes de llegar a tribunales también llamó la atención.

La Fiera registró distintos momentos de su jornada. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y despertaron las especulaciones del panel.

Revelan la supuesta razón de por qué Pamela Díaz llegó con guardaespaldas y camarógrafos a tribunales

Durante el programa, Francisca García-Huidobro entregó detalles sobre la grabación que realizó la animadora.

En ese contexto, la conductora explicó: “Pamela Díaz llega antes de las 6 de la mañana a la propiedad que tiene, arriba de donde se graba el streaming que tiene. Todo esto es grabado, cómo se maquilla, cómo se viste, cómo llegan los guardaespaldas. Imágenes que fueron editadas en una hora, porque después estaba todo esto en las redes”.

“¿Ustedes creen que ella llegó a Tribunales solo a encarar a Sergio Rojas? ¿O fue a hacer un negocio?”, preguntó.

La respuesta llegó de inmediato: “¡Pamela va a lanzar una línea de anteojos! ¡Y son lindos!”.

Los comentarios provocaron la reacción de Sergio Rojas, quien manifestó: “¡Pero qué rasquería más grande!”.

En tanto, Sergio Marabolí también cuestionó: “¡Ahí nos damos un balazo en los pies! O sea, ¿está ocupando a la Justicia chilena para promocionar unos anteojos?”, planteó.

Por su parte, Francisca García-Huidobro criticó: “Yo tengo una opinión. La justicia chilena es últimamente y desafortunadamente, es una chacra (…) es un escándalo”.

Cabe recordar que la propia Pamela Díaz ya había explicado el motivo de la presencia de las cámaras durante una conversación en Alfombra Roja. En esa oportunidad, aclaró: “Estoy grabando, mira, con cámaras carísimas, estoy grabando un proyecto, no es porque me crea la Kardashian”.

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