«Me perdí y me caí…»: Pamela Díaz relató el confuso incidente que sufrió en su vehículo en Renca

Un inesperado episodio protagonizó Pamela Díaz durante la tarde del pasado viernes, cuando se dirigía al Mall Plaza Oeste, en la comuna de Cerrillos, para cumplir con una actividad laboral.

Sin embargo, un error en el camino la llevó hasta Renca, donde su vehículo quedó atrapado en un hoyo lleno de piedras y necesitó la intervención de varias personas para poder salir.

Pamela Díaz relató el confuso incidente que sufrió en su vehículo en Renca

La animadora utilizó sus historias de Instagram para mostrar lo ocurrido y compartir con sus seguidores las dificultades que enfrentó para sacar el automóvil del lugar.

“Me perdí y me caí a un hoyo”, relató Pamela Díaz mientras grababa el momento en que algunas personas intentaban mover el vehículo.

Pese al contratiempo, la comunicadora se tomó la situación con humor. Además, agradeció a quienes se encontraban en el sector y se acercaron a colaborar.

“Gracias a mis amigos de Renca que me ayudaron. Gracias People”, expresó en uno de los registros. Luego, bromeó: “Todo sea por llegar a trabajar”.

Durante el video, la empresaria también hizo un comentario sobre su hija Pascu, quien permanecía sentada junto a uno de los presentes mientras intentaban sacar el automóvil.

“Y la Pascu, sentada con el nuevo tío, ella ni ahí”, señaló entre risas.

Antes de terminar el registro, Pamela Díaz preguntó cómo podía pagarles a las personas que la habían ayudado, una consulta que generó risas entre los presentes.

“Cómo no los voy a querer”, cerró Pamela Díaz a través de historias.

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