«Ahora estamos buscando la naturalidad…»: Ignacia Michelson reveló nueva cirugía estética tras paso por el Miss Grand International

Luego de representar a Chile en el Miss Grand International en Tailandia, Ignacia Michelson decidió someterse a una nueva cirugía estética. La influencer compartió el proceso con sus seguidores y explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality contó que ingresaría nuevamente a pabellón para realizarse el recambio de sus implantes mamarios, que mantenía desde hace 13 años.

“Me voy a hacer el recambio de prótesis después de 13 años”, explicó antes de la intervención.

Ignacia Michelson reveló nueva cirugía estética

En la misma publicación, Michelson reconoció que debió realizar este procedimiento con anterioridad y destacó: “Muy irresponsable de mi parte, obviamente. Pero como hoy estamos más responsables, es momento de hacer el recambio de prótesis”, agregó.

La influencer también reveló que inicialmente quería reducir el tamaño de sus implantes. Sin embargo, finalmente optó por mantenerlos, ya que la alternativa implicaba someterse a otra técnica quirúrgica.

En ese sentido, explicó que su objetivo es conseguir una apariencia más natural. Según Ignacia Michelson, el resultado no depende únicamente del tamaño, sino también de cómo quedan los implantes después de la operación.

Antes de entrar al quirófano, la creadora de contenido manifestó sus expectativas y reconoció que sentía nervios:

“no queda el implante aquí (muy arriba), sino que queda mucho más natural, porque ahora estamos buscando la naturalidad. Así que me voy a operar en un ratito más y les vamos a mostrar los resultados. Estoy nerviosa, pero sé que estoy en las mejores manos”, cerró.

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