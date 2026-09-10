Tarotista sorprendió con predicción sobre Naya Fácil y le hizo particular advertencia: “Que se cuide”

Una inesperada predicción sobre la vida de Naya Fácil llamó la atención en redes sociales.

La tarotista Vanny Acosta, conocida como Tarot de Vany, abordó el tema durante su participación en el programa «¿Quién dijo que?».

En medio de la conversación, la especialista decidió enviarle un mensaje directamente a la influencer. Según explicó, existe un tema que aparece de forma reiterada en sus predicciones.

«Le quiero mandar un mensaje a la Naya, que se lo iba a decir la semana pasada, es que me llega mucho, yo no sé si estará cuidando, pero es un tema de embarazo», señaló.

La advertencia para Naya Fácil

A partir de esto, Vanny Acosta realizó una particular advertencia a la creadora de contenidos.

La tarotista planteó que Naya Fácil debería tomar precauciones si actualmente no busca convertirse en madre.

«Si ella no quiere tener bebé, que se cuide», manifestó.

Luego, insistió en que la posibilidad de un embarazo es algo que le aparece constantemente al realizar sus predicciones sobre la influencer.

«Me llega mucho ese tema. Yo la veo muy ilusionada a ella y me salía mucho un bebé, entonces si ella no quiere tener bebé para que se cuide», expresó.

En esa misma línea, agregó: «No sé si se estará cuidando, pero para que no llegue nada que no esté planificado».

Vanny Acosta también recordó una predicción que realizó meses atrás sobre la vida sentimental de Naya Fácil.

Según relató, en febrero anticipó que la influencer se enamoraría. En ese momento, todavía no conocía a quien actualmente es su pareja.

«En febrero ya le dije que se iba a enamorar. Todavía no lo conocía y lo conoció y ahora puede ser que venga un bebé», afirmó.

Finalmente, la tarotista volvió a insistir en su advertencia. Esta vez, apuntó directamente a la posibilidad de que Naya Fácil no esté preparada para la maternidad.

«Si ella no está preparada para un bebé, porque parece que no se cuida, mejor que se cuide», cerró.

Cabe señalar que estas declaraciones corresponden a una predicción de la tarotista y no confirman un embarazo de Naya Fácil.

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