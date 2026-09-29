Luz Casal regresa a Chile con esperado concierto en Santiago: fecha, lugar y entradas

Luz Casal, una de las voces más reconocidas de la música española, confirmó su esperado regreso a Chile para reencontrarse con sus fanáticos.

La intérprete de clásicos como “Piensa en mí” y “Un año de amor” llegará a Santiago con su espectáculo “Me voy a permitir”, una propuesta que repasará parte de su extensa trayectoria y también presentará canciones de su más reciente trabajo discográfico.

La cita está programada para el domingo 18 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Santiago, escenario donde la artista promete una noche marcada por la emoción y la elegancia.

Luz Casal vuelve a Chile

Reconocida como la “Gran Dama” de la música española, Luz Casal cuenta con una extensa carrera internacional y una trayectoria marcada por grandes canciones que se han convertido en clásicos.

En esta nueva visita al país, la cantante ofrecerá un espectáculo que recorrerá sus principales éxitos y sumará parte de su material más reciente.

De esta manera, el público chileno podrá volver a disfrutar en vivo de canciones como “Piensa en mí” y “Un año de amor”, además de conocer la propuesta que trae con su gira “Me voy a permitir”.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketpro, con valores que parten en los $52.000.

Precios de las entradas

Platea preferencial: $110.000

Platea baja: $99.000

Palcos Primer Piso – Frontal: $88.000

Palcos Primer Piso – Lateral: $82.000

Palcos Segundo Piso – Frontal: $77.000

Palcos Segundo Piso – Lateral: $72.000

Palcos Tercer Piso – Frontal: $60.000

Anfiteatro: $60.000

Galería: $52.000

Sillas de ruedas: $72.000

Acompañante sillas de ruedas: $72.000

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google