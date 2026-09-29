Luz Casal regresa a Chile con esperado concierto en Santiago: fecha, lugar y entradas

Luz Casal, una de las voces más reconocidas de la música española, confirmó su esperado regreso a Chile para reencontrarse con sus fanáticos.
La intérprete de clásicos como “Piensa en mí” y “Un año de amor” llegará a Santiago con su espectáculo “Me voy a permitir”, una propuesta que repasará parte de su extensa trayectoria y también presentará canciones de su más reciente trabajo discográfico.
La cita está programada para el domingo 18 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Santiago, escenario donde la artista promete una noche marcada por la emoción y la elegancia.
Luz Casal vuelve a Chile
Reconocida como la “Gran Dama” de la música española, Luz Casal cuenta con una extensa carrera internacional y una trayectoria marcada por grandes canciones que se han convertido en clásicos.
En esta nueva visita al país, la cantante ofrecerá un espectáculo que recorrerá sus principales éxitos y sumará parte de su material más reciente.
De esta manera, el público chileno podrá volver a disfrutar en vivo de canciones como “Piensa en mí” y “Un año de amor”, además de conocer la propuesta que trae con su gira “Me voy a permitir”.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketpro, con valores que parten en los $52.000.
Precios de las entradas
- Platea preferencial: $110.000
- Platea baja: $99.000
- Palcos Primer Piso – Frontal: $88.000
- Palcos Primer Piso – Lateral: $82.000
- Palcos Segundo Piso – Frontal: $77.000
- Palcos Segundo Piso – Lateral: $72.000
- Palcos Tercer Piso – Frontal: $60.000
- Anfiteatro: $60.000
- Galería: $52.000
- Sillas de ruedas: $72.000
- Acompañante sillas de ruedas: $72.000
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