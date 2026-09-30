Francisca Valenzuela prepara una experiencia única: música, cena y su nuevo disco MALDITA

Francisca Valenzuela prepara una experiencia diferente para sus seguidores. La cantante llegará el próximo miércoles 28 de octubre a Amor y Pasta para protagonizar “Cena Maldita”, una jornada que mezclará música y gastronomía.

La artista trabajó junto al equipo gastronómico del lugar en una propuesta inspirada en “MALDITA”, su más reciente álbum de estudio. La experiencia incluirá una cena de cuatro tiempos y un maridaje pensado a partir del universo del disco.

La jornada terminará con una presentación acústica de Valenzuela, quien estará acompañada por piano y cuerdas en un formato íntimo y cercano al público.

Una cena inspirada en “MALDITA”

El encuentro se realizará en la casa de Amor y Pasta, ubicada en Av. Italia 830, piso -3, Providencia.

Los cupos serán limitados y la propuesta busca que los asistentes puedan acercarse al mundo creativo de la cantante desde una perspectiva distinta.

El repertorio tendrá como protagonistas algunas de las canciones de “MALDITA”, álbum compuesto por 12 canciones que marca una nueva etapa en la carrera de la artista.

El trabajo aborda temáticas como la identidad, la ambición, la maternidad, el posparto y la transformación personal, construyendo un universo que la propia experiencia gastronómica busca trasladar a la mesa.

Temas como “BUGAMBILIA”, “MALACARA”, “SOS” y “MALDITA” forman parte de esta nueva etapa artística.

Música y gastronomía en una noche especial

El formato permitirá escuchar las canciones de Francisca Valenzuela en un escenario mucho más reducido que sus habituales presentaciones.

La voz de la artista, el piano y las cuerdas serán el eje de un espectáculo pensado para generar una conexión directa con los asistentes.

Las entradas para “Cena Maldita” están disponibles a través del sitio oficial de Amor y Pasta, mientras que los cupos son limitados para esta experiencia que reunirá música, gastronomía y el universo de “MALDITA” en un mismo espacio.

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