¡Pastor Rocha vuelve con todo!: revisa cuándo será su nuevo show en Gran Arena Monticello

Pastor Rocha prepara su regreso a los escenarios con una nueva rutina. El comediante se presentará el próximo viernes 9 de octubre en Gran Arena Monticello, en lo que será su primer show masivo luego de su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2026.

La presentación comenzará a las 21:00 horas y permitirá al público conocer en exclusiva el nuevo material del comediante.

Rocha llegará con una rutina en la que abordará, a su particular estilo, cómo ha sido su vida después de su participación en la Quinta Vergara y de recibir los máximos galardones que entrega el certamen.

El particular humor de Pastor Rocha

Pastor Rocha es creador de contenido y comediante. También desarrolla un particular personaje ligado al mundo religioso, desde el que aborda distintas experiencias relacionadas con la fe y las comunidades evangélicas.

Su propuesta se caracteriza por un humor irreverente y satírico, con el que aborda situaciones de la vida cotidiana y experiencias vinculadas a las iglesias.

A través de su personaje, Rocha utiliza la comedia para cuestionar algunas estructuras de poder e ideas presentes dentro de determinados espacios religiosos. Su mirada también nace desde su propia experiencia, ya que estudió Teología durante cuatro años.

Su principal plataforma es la cuenta @esdecanuto_oficial, donde comparte videos, anécdotas, reflexiones y parodias.

En sus contenidos suele abordar situaciones relacionadas con la forma en que se transmiten determinados mensajes religiosos, además de temas como la culpa, el miedo y algunas contradicciones que observa dentro de las comunidades de fe.

Un nuevo show después de Viña

El paso por el Festival de Viña 2026 marcó un importante momento en la carrera del comediante.

Ahora, Pastor Rocha trasladará parte de esa experiencia a un nuevo espectáculo en Gran Arena Monticello, donde presentará una rutina inédita y contará, desde el humor, cómo ha vivido esta nueva etapa.

El show está programado para el viernes 9 de octubre a las 21:00 horas.

Las entradas para la presentación de Pastor Rocha ya están disponibles a través de Ticketmaster.

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