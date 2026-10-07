  • EN VIVO

No va más: emblemático programa de la televisión chilena tiene fecha de término

El programa de espectáculos finalizará durante octubre en medio de los cambios que prepara la señal privada.

07 Oct, 2026. 11:34 hrs
Sígueme TV+
TV+

El futuro de ‘Sígueme’ finalmente quedó definido. Tras varias semanas de incertidumbre, TV+ decidió poner término al programa de espectáculos que permanece en pantalla desde octubre de 2023.

La determinación fue comunicada durante la tarde del martes 6 de octubre a los integrantes del espacio. La noticia ocurre mientras la estación atraviesa un proceso de reestructuración y prepara modificaciones para su parrilla.

Según se informó, ‘Sígueme’ continuará al aire solo algunas semanas más y podría despedirse definitivamente a fines de octubre.

Actualmente, el panel está compuesto por Catalina Pulido, Michael Roldán, Pablo Candia y Julia Vial. De ellos, Vial será la única integrante que continuará vinculada a TV+ después del cierre del programa.

Desde la señal explicaron que el término del espacio responde a los cambios que están realizando para reforzar su programación durante la segunda parte del año.

En ese contexto, TV+ ha sumado nuevos formatos y rostros a su parrilla. Entre sus estrenos recientes se encuentra ‘Ya no estoy pa’ esto’, conducido por Pepa Bello, Francisca Imboden y Elvira Cristi.

A este espacio también se suma ‘50 y qué?’, programa encabezado por César Sepúlveda, Ricardo Fernández y Rodrigo Soto.

Las señales que anticiparon el cierre

El futuro de ‘Sígueme’ ya había generado dudas durante septiembre. Esto ocurrió luego de que TV+ incorporara a su programación ‘No es lo mismo’, espacio dedicado a los espectáculos que llegó desde Tevex.

Ahora, la estación definió el cierre del programa que se convirtió en uno de sus principales espacios dedicados a la farándula y la actualidad del espectáculo.

También puedes leer en Radio Corazón: Ex pareja de conocido periodista expone a dos jugadores de la selección chilena: «Quería pagar para…»

Contenido patrocinado