No va más: emblemático programa de la televisión chilena tiene fecha de término

El futuro de ‘Sígueme’ finalmente quedó definido. Tras varias semanas de incertidumbre, TV+ decidió poner término al programa de espectáculos que permanece en pantalla desde octubre de 2023.

La determinación fue comunicada durante la tarde del martes 6 de octubre a los integrantes del espacio. La noticia ocurre mientras la estación atraviesa un proceso de reestructuración y prepara modificaciones para su parrilla.

Según se informó, ‘Sígueme’ continuará al aire solo algunas semanas más y podría despedirse definitivamente a fines de octubre.

Actualmente, el panel está compuesto por Catalina Pulido, Michael Roldán, Pablo Candia y Julia Vial. De ellos, Vial será la única integrante que continuará vinculada a TV+ después del cierre del programa.

Desde la señal explicaron que el término del espacio responde a los cambios que están realizando para reforzar su programación durante la segunda parte del año.

En ese contexto, TV+ ha sumado nuevos formatos y rostros a su parrilla. Entre sus estrenos recientes se encuentra ‘Ya no estoy pa’ esto’, conducido por Pepa Bello, Francisca Imboden y Elvira Cristi.

A este espacio también se suma ‘50 y qué?’, programa encabezado por César Sepúlveda, Ricardo Fernández y Rodrigo Soto.

Las señales que anticiparon el cierre

El futuro de ‘Sígueme’ ya había generado dudas durante septiembre. Esto ocurrió luego de que TV+ incorporara a su programación ‘No es lo mismo’, espacio dedicado a los espectáculos que llegó desde Tevex.

Ahora, la estación definió el cierre del programa que se convirtió en uno de sus principales espacios dedicados a la farándula y la actualidad del espectáculo.

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