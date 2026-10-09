Cheetah House: Loyaltty revela cómo nació su nuevo universo inspirado en los 2000

La cantante se inspiró en icónicas películas de los 2000 para dar vida a este concepto. En conversación con Radio Corazón, también adelantó cómo quiere vivir esta etapa de su carrera.

Loyaltty presentó Cheetah House, una propuesta que marca una nueva etapa en su carrera y que rescata la estética de las películas adolescentes de los años 2000. Radio Corazón estuvo presente en el estreno, donde la artista contó cómo nació esta idea y qué busca transmitir con ella.

La cantante explicó que el concepto surgió de su fascinación por las historias protagonizadas por porristas, hermandades y chicas icónicas. Entre sus principales referentes mencionó títulos como Mean Girls, Triunfos Robados, Legalmente Rubia y La casa de las conejitas.

“Yo siempre he sido muy fan de las películas, me encantan las películas y sobre todo con las que yo me crié”, comentó Loyaltty, quien nació en 2003 y creció viendo estas producciones.

“Realmente me fascinaba y siempre dije, quiero estar ahí, quiero vivir eso”, agregó sobre la inspiración detrás de Cheetah House.

Loyaltty busca disfrutar su nueva era

Más allá de la estética dosmilera, la artista aseguró que este proyecto también responde a sus ganas de disfrutar el momento que vive, sin apresurarse a cumplir etapas.

“De ahí nace eso también, de mi necesidad como de disfrutar mi juventud. No quería como adelantarme a una era, quería ir cumpliendo procesos, ir como quemando etapas”, explicó.

En esa línea, Loyaltty adelantó que su nueva etapa tendrá una faceta más relajada y espontánea. La cantante reconoció que suele ser muy exigente consigo misma, por lo que ahora busca equilibrar sus responsabilidades con la diversión.

“En esta etapa vamos a ver mucho más jugueteo y también voy a intentar soltarme un poco más”, señaló.

“Soy súper concentrada para mis cosas y súper cuadrada, como bien estresada para todo. Pero en esta etapa, como dije, necesito soltarme un poco y pasarla bien mientras trabajo”, concluyó.

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