Tras ser funado por su hija: «El Chino» reaparece en redes sociales con íntimo registro junto a Génesis

Manuel Orellana, conocido como «El Chino», volvió a llamar la atención en redes sociales luego de verse involucrado en una polémica familiar.

El hombre, que alcanzó notoriedad durante julio tras quedar atrapado en un refugio del Cajón del Maipo junto a dos parvularias, enfrentó recientemente una serie de acusaciones realizadas públicamente por su hija.

A través de redes sociales, la joven cuestionó el rol que su padre habría tenido en su familia y también apuntó contra Génesis, actual pareja de Orellana.

Según su versión, el hombre nunca habría mantenido una relación cercana con sus hijos.

«Él jamás ha sido un padre presente, siempre ha preferido a sus parejas antes que a sus hijos», afirmó.

La joven también se refirió a la situación económica de su abuela. En ese contexto, aseguró que la mujer tendría que asumir algunos gastos relacionados con Manuel y Génesis.

«Que salga la verdad a la luz, ya es hue… que aparenten una vida que nunca han tenido (…) mi abuela con su pensión tiene que pagarle el arriendo y sus consumos. Ninguno de los dos trabaja para ayudarla o, por último para cargar la camioneta después de la feria», sostuvo.

Además, lanzó acusaciones relacionadas con supuestas solicitudes de dinero a su abuela.

«Llegan solo a machetearle plata», señaló la joven.

Luego agregó: «Cuando Génesis llegaba al puesto, le robaba la plata a mi abuela de la caja».

A esto se sumó una acusación de violencia en contra de Manuel Orellana. Sin embargo, las declaraciones corresponden al relato entregado públicamente por su hija y no se entregaron antecedentes que permitan corroborarlas de manera independiente.

La llamativa reaparición del «Chino»

En medio de esta controversia, Manuel Orellana volvió a utilizar su cuenta de Instagram.

El «Chino» compartió una fotografía junto a Génesis. En el registro, ambos aparecen muy juntos y posando frente a la cámara.

La publicación además fue acompañada por la canción «Si Él Supiera», de David Deseo y Lorena Santos.

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