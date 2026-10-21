Ana Gabriel confirma su regreso a Chile con la gira «Claro de Luna»: fecha, recinto y venta de entradas

Ana Gabriel volverá a encontrarse con sus seguidores chilenos en 2027. La legendaria cantante mexicana confirmó un concierto para el próximo 14 de abril en el Santander Arena, como parte de su nueva gira latinoamericana, «Claro de Luna».

La artista iniciará este recorrido el 5 de febrero en Guadalajara, México. Desde allí, llevará su espectáculo por 16 ciudades de México, Sudamérica y Puerto Rico.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Ana Gabriel se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música latina. Su carrera incluye más de 40 millones de discos vendidos y múltiples nominaciones al Grammy y al Latin Grammy.

¿Qué canciones interpretará Ana Gabriel en Chile?

El público podrá reencontrarse con el repertorio que ha marcado la carrera de la artista. Entre sus grandes éxitos destacan «Simplemente Amigos», «Quién como tú», «Ay Amor», «El Cigarrillo» y «Luna».

Su propuesta musical combina rancheras, pop y baladas románticas, un sello que le ha permitido conectar con distintas generaciones.

La gira «Claro de Luna» busca ofrecer una experiencia cargada de emoción, recuerdos y cercanía con sus fanáticos. El espectáculo promete una noche dedicada a las canciones que han acompañado al público durante décadas.

¿Cuándo comprar entradas para Ana Gabriel en Chile?

La presentación de Ana Gabriel está programada para el miércoles 14 de abril de 2027 en el Santander Arena.

Las entradas estarán disponibles a través de PuntoTicket. Según informó la producción, la venta general comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 11:00 horas.

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