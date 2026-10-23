TRUFFY y DrefQuila lanzan «NEFERTITI»: la colaboración que mezcla música urbana y sonidos globales

La música urbana chilena suma una nueva colaboración con el estreno de «NEFERTITI», el single que reúne al productor y DJ nacional TRUFFY con el cantante DrefQuila. La canción combina ritmos internacionales con elementos de la escena local y apuesta por una propuesta bailable, marcada por la energía de los clubes.

El tema fusiona influencias de Afrobeats, Amapiano y Global Club, estilos que han ganado espacio en distintas escenas musicales del mundo. Con esta mezcla, ambos artistas buscan explorar nuevas posibilidades sonoras dentro del género urbano.

¿Cómo suena «NEFERTITI», la nueva canción de TRUFFY y DrefQuila?

Desde la producción, TRUFFY construye una base inspirada en los ritmos afro y las tendencias de la música electrónica global. Sobre ella, DrefQuila aporta una interpretación cargada de sensualidad y coqueteo.

El single también toma como referencia a Nefertiti, la histórica reina egipcia, cuya imagen funciona como símbolo de belleza y presencia dentro de la propuesta musical.

La colaboración representa un nuevo paso en la búsqueda artística de TRUFFY, quien apunta a acercar sonidos internacionales al público chileno y ampliar los límites de la música urbana nacional.

Con «NEFERTITI», el productor refuerza su interés por el Global Club y abre espacio a una exploración que combina distintas influencias con la identidad de la escena local.

El lanzamiento también reúne dos propuestas musicales diferentes en una canción que apuesta por la experimentación y los ritmos bailables.

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