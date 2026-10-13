Fiebre de Cumbia celebra 16 años con Ke Personajes, Santaferia, Leo Rey y más: ¿Cuándo es, dónde y cómo comprar entradas?

Fiebre de Cumbia prepara una nueva edición para celebrar sus 16 años de trayectoria. El encuentro reunirá a destacados exponentes de la cumbia chilena e internacional, además de sumar una propuesta ligada al reggae.

La cita será el sábado 30 de enero de 2027 en Centro de Eventos Múnich, en Malloco, comuna de Peñaflor. Entre los principales nombres confirmados figuran Ke Personajes, Santaferia, La Combo Tortuga, Leo Rey, Néstor en Bloque y Gondwana junto a Quique Neira.

La organización también anunció una programación con más de diez propuestas musicales, un escenario principal, cocinería y una zona dedicada a emprendedores.

Las entradas ya están disponibles a través de Passline, con precios que comienzan en los $30.000 para la categoría General. Por su parte, los tickets PIT Preferencial parten en los $75.000, ambos valores más cargo por servicio.

Una cartelera que reúne distintas generaciones

La edición aniversario conectará diferentes estilos y generaciones de la música popular. La cumbia será protagonista, con representantes nacionales y argentinos que han desarrollado sus carreras dentro del género.

Ke Personajes y Néstor en Bloque aportarán la presencia argentina, mientras que Santaferia, La Combo Tortuga y Leo Rey representarán distintas vertientes de la música bailable chilena.

El cartel también incorporará el reggae con Gondwana junto a Quique Neira, ampliando la variedad musical de la jornada.

A ellos se sumarán Grupo Red, Amigo de Artistas, La Champions Liga, El Bloque 8, Fiebre 40 y Peregrinos del Amor. La programación incluirá además a DJ Lito y DJ Toti, quienes formarán parte de la celebración.

La animación estará a cargo de Yossekit y Zero. La comediante y creadora de contenido chilena aportará su humor y energía, mientras que Zero regresará como animador de anteriores ediciones del festival.

Durante su trayectoria, Fiebre de Cumbia ha reunido a públicos de distintas edades en torno a la música y el baile. Esta nueva edición busca mantener esa conexión, combinando artistas consolidados con propuestas que siguen convocando a nuevas generaciones.

La organización apuesta por una experiencia que vaya más allá de los conciertos, con espacios para compartir, disfrutar de la gastronomía y conocer emprendimientos durante la jornada.

De esta manera, el aniversario reunirá distintos sonidos y públicos en una celebración que pone en primer plano la cumbia y otras expresiones de la música popular.

¿Cuándo es Fiebre de Cumbia 2027?

Fiebre de Cumbia celebrará sus 16 años el sábado 30 de enero de 2027, en Centro de Eventos Múnich, Malloco, comuna de Peñaflor.

Las entradas están disponibles a través de Passline. Los tickets General tienen un valor de $30.000, mientras que PIT Preferencial parte en los $75.000, más cargo por servicio.

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