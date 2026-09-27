«No cualquiera puede estar en TV…»: Cony Capelli sin filtro contra Danilo 21 y los creadores de contenido

La salida de Danilo 21 de Mega continúa generando opiniones. Esta vez, Cony Capelli se refirió a las declaraciones de Vasco Moulian, quien analizó la salida del creador de contenido de Mega y marcó diferencias entre las redes sociales y la televisión abierta.

En su texto, Vasco Moulian destacó la popularidad que Danilo 21 alcanzó en redes sociales, pero sostuvo que «la televisión abierta es otra cosa».

En ese sentido, explicó: “No porque sea necesariamente mejor que las redes sociales, sino porque tiene responsabilidades diferentes. Hay editores, productores, ejecutivos, auspiciadores, normas y una legislación que establece límites”.

“La pantalla abierta entra gratuitamente a millones de hogares y, por lo mismo, sus códigos no pueden ser idénticos a los de una cuenta personal en una red social. Ahí está, a mi juicio, el gran problema de Danilo 21”, cerró Vasco Moulian.

Cony Capelli sin filtro contra Danilo 21 y los creadores de contenido

Cony Capelli coincidió con el análisis y apuntó directamente al comportamiento de algunos creadores de contenido. “¡Muy de acuerdo! La televisión tiene códigos, tiene ética, tiene leyes y regulaciones porque entiende lo que significa ser un medio masivo”, escribió.

Luego, cuestionó la ausencia de mecanismos de fiscalización en redes sociales y afirmó: “Los influencers y creadores de contenido se manejan en un espacio que es tierra de nadie, compartiendo información falsa, impartiendo opiniones que denigran a las personas sin ningún tipo de ente fiscalizador que sancione estas conductas”.

Finalmente, la también exchica reality sostuvo: “Por eso no cualquiera puede estar en TV, porque para estar en el TV tienes que tener un filtro comunicacional que en las redes no tienes”. Además, llamó a recurrir al CNTV cuando ocurran situaciones que, a su juicio, vulneren la dignidad de las personas.

Cabe recordar que Cony Capelli y Danilo 21 han protagonizado distintos cruces anteriormente, lo que podría haber generado esta reacción de la ex Fiebre de Baile.

Leer también: Daniella Campos contra Danilo 21: «¡Oye ya córtala! No sabes nada, estás peor que el Mago Jiménez (…) no sabes ni una hue…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google