Ministro Iván Poduje anuncia 20 mil cupos para reparar viviendas: ¿Cómo postular a la tarjeta Tu Casa, Tu Pinta 2.0?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, visitó La Mañana de la Corazón para entregar detalles de Tu Casa, Tu Pinta 2.0, un beneficio que contempla 20 mil cupos para financiar reparaciones en viviendas de todo Chile.

En conversación con Chavito y Sita Evelyn, el secretario de Estado explicó que esta nueva versión amplía las opciones de la iniciativa anterior, tras las solicitudes de personas que quedaron fuera del proceso.

“Fue mucha la demanda que tuvimos en la otra, así que vienen 20.000 cupos”, señaló Poduje durante la entrevista en Radio Corazón.

¿Cuánto dinero entrega el beneficio «Tu Casa a tu Pinta 2.0»?

El programa entrega una tarjeta digital de materiales con montos que varían según la obra seleccionada. Cada postulante debe escoger solo una alternativa de acuerdo con el tipo y necesidades de su vivienda, dentro de un pozo total de 20.000 cupos a nivel nacional:

Reparación de techos (Solo Casas): 25 UF (aprox. $1.022.000).

Reparación de baños (Casas y Deptos): 15 UF (aprox. $613.000).

Reparación de pisos (Solo Departamentos): Desde 15 UF (aprox. $610.000).

Cierres perimetrales/Rejas (Solo Casas): Hasta 40 UF (aprox. $1.635.000).

Para acceder, se debe realizar un aporte de una UF en las primeras tres alternativas y de dos UF para los cierres perimetrales.

¿Quiénes pueden postular?

Según detalló el ministro, pueden participar personas mayores de 18 años que sean propietarias de una casa o departamento, o parejas de propietarios. Además, la vivienda debe tener un avalúo fiscal inferior a $100 millones y el postulante no debe haber recibido anteriormente el beneficio de reparación habitacional del ministerio.

El trámite se realiza con ClaveÚnica a través de la plataforma del Minvu.

Poduje también destacó que los cupos se distribuirán por región para evitar que la mayor parte de los recursos se concentre en la Región Metropolitana. “Este es un programa absolutamente descentralizado”, aseguró.

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