Reconocido periodista reveló cómo descubrió una infidelidad en su propia casa: «Se estaban besando en la cama»

Una inesperada confesión marcó una reciente emisión de Fiebre de Canto. El periodista Juan Vera Valdés sorprendió a Diana Bolocco al revelar una incómoda experiencia amorosa: descubrió una infidelidad en su propia casa.

Todo comenzó después de que el comunicador interpretara «Bella sin alma», del cantante italiano Ricardo Cocciante. La canción llamó la atención de la animadora, quien quiso saber si la letra tenía alguna relación con una vivencia personal del participante.

Ante la pregunta, el periodista de CHV decidió compartir una historia de su pasado que dejó sorprendidos a los presentes.

Juan Vera Valdés recordó cómo descubrió la infidelidad

«Me fueron infiel en mi casa, no había nada serio, pero había un vínculo», reconoció el comunicador frente a Diana Bolocco.

Según relató, el episodio ocurrió durante una fiesta que organizó en su hogar. En medio de la celebración, descubrió que la mujer con la que mantenía una relación sin compromiso estaba besándose con otro invitado.

El periodista precisó que la situación ocurrió en una habitación de la vivienda, aunque no en su dormitorio.

«Fue en una pieza de mi casa, no en la mía. Fue con una persona de la fiesta», explicó.

La escena lo tomó por sorpresa. De acuerdo con su relato, encontró a ambos sobre una cama, besándose frente a frente.

«Se estaban besando en la cama, cara a cara», recordó.

Vera Valdés también contó que la mujer habría intentado justificar lo ocurrido al señalar que entre ambos no existía una relación formal. Sin embargo, el argumento no habría cambiado su reacción ante lo que acababa de presenciar.

«Le dije: ‘sal de acá», relató el periodista sobre el momento en que enfrentó la situación.

«Gracias, mujer sin alma», expresó, vinculando su experiencia personal con la letra de «Bella sin alma».

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