Lluvia en la Región Metropolitana: este será el horario del peak de precipitaciones, según Mega El meteorólogo Alejandro Sepúlveda anticipó la llegada del sistema frontal a la capital. Descubre en qué ventana horaria se concentrará el peak de la lluvia. 19 Oct, 2026. 14:31 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor hizo el curso de guardia para buscar trabajo en la capital, pero se enamoró y tuvo un giro inesperado: «Perdí por caliente» Lluvia en Santiago: Confirman cuándo llegarán las precipitaciones a la Región Metropolitana Chisme potente en El Chacotero: Su suegro le pagó 4 millones para que terminen la relación, pero ella volvió y todo tuvo un inesperado final Un sinfín de éxitos que hizo cantar al público de principio a fin: Grupo Frontera deslumbró en una noche mágica con su show Sold Out en Santiago Reconocido periodista reveló cómo descubrió una infidelidad en su propia casa: "Se estaban besando en la cama" The Color Run regresa a Santiago con sus 5K más felices: fecha, entradas y dónde retirar el kit Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado