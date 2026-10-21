Diana Bolocco reaccionó sin filtro a comentario de jurado de Fiebre de Canto: «¿Cómo se le ocurre decir esa estupidez?»

Un espontáneo intercambio entre Diana Bolocco y Verónica Villarroel llamó la atención durante el último capítulo de Fiebre de Canto. La animadora reaccionó de inmediato a una frase de la soprano, quien sorprendió al explicar por qué no quería sumarse a un baile.

El momento ocurrió después de la presentación de Geraldine Muñoz y Karla Melo. Ambas artistas compartieron escenario y recibieron una positiva evaluación del jurado. Luis Jara destacó su actuación con una nota 9.

La calificación provocó la alegría de las participantes, quienes comenzaron a bailar para celebrar el resultado. Fue entonces cuando Bolocco quiso incorporar a la integrante del jurado a la celebración.

«Maestra, ¿no quiere venir a bailar con nosotras? ¿No quiere un pasito, para el lado?», le preguntó la conductora.

Sin embargo, la respuesta de Villarroel tomó por sorpresa a la animadora. «No. Ellas son más bonitas que yo», contestó la cantante lírica para justificar su negativa.

La reacción de Diana Bolocco ante el comentario

Lejos de dejar pasar la frase, Diana Bolocco cuestionó inmediatamente las palabras de la soprano. La animadora no estuvo de acuerdo con la forma en que Villarroel se refirió a sí misma y se lo hizo saber frente a las cámaras.

«¿Cómo se le ocurre decir esa estupidez?», lanzó la conductora de Fiebre de Canto.

Luego, Bolocco reforzó su respuesta con una serie de elogios hacia la destacada artista. «Maestra, usted baila como los dioses, es hermosa, está perfecta», agregó.

Sus palabras finalmente convencieron a Villarroel, quien dejó su asiento para sumarse a la celebración junto a Geraldine Muñoz y Karla Melo.

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