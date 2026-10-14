El drástico anuncio de Naya Fácil tras romper en llanto por las críticas: «Estoy tan cansada»

La influencer Naya Fácil no ocultó su molestia frente a los comentarios que recibió en redes sociales. Luego de protagonizar una polémica por sus dichos sobre las relaciones de pareja, la creadora de contenido publicó un emotivo descargo. Entre lágrimas, también anunció una decisión que cambiará la forma en que sus seguidores acceden a su vida personal.

La controversia comenzó con un video de TikTok publicado por el influencer Pablo Roa. En el registro, ambos conversaron sobre las características que pueden convertirse en señales de alerta al momento de conocer a un hombre.

Durante la dinámica, Naya Fácil mencionó el consumo de alcohol y drogas, además de la falta de caballerosidad. «Para mí, que beba alcohol, que se drogue, esas cosas son red flags para mí (…) que no sea caballero», comentó.

Sin embargo, sus declaraciones provocaron una ola de cuestionamientos. Algunos usuarios recordaron episodios de años anteriores en los que la influencer había compartido públicamente situaciones relacionadas con el consumo de alcohol y otras sustancias.

El descargo de Naya Fácil tras las críticas

La reacción de los usuarios llevó a la creadora de contenido a responder mediante varias historias de Instagram. Allí expresó su agotamiento frente a los comentarios sobre su vida y los cambios que asegura haber realizado.

«Estoy tan cansada; yo no sé cómo demostrar más de lo que ya he cambiado», manifestó.

En esa misma línea, cuestionó las burlas que ha recibido por modificar sus hábitos y alejarse del consumo de alcohol.

«Siento que la gente hoy en día se burla porque yo no bebo alcohol, se burla de mi cambio», afirmó.

La influencer también defendió su decisión de mantenerse alejada de los ambientes que ya no quiere frecuentar. Según explicó, le molesta que otras personas cuestionen una determinación que considera personal.

«¿Por qué se sienten con el derecho? Si son cosas mías, yo no me quiero rodear de un mundo alcohólico, de un mundo de sustancias; la gente se ríe de eso», expresó.

Además, reconoció que los comentarios le provocaron un fuerte impacto emocional. La situación la llevó a mostrarse vulnerable frente a sus seguidores, algo que, según sus palabras, no esperaba volver a experimentar.

«Me carga sentir esta sensación porque creo que hace mucho no me sentía débil, sensible (…) No pensé que me iba a volver a sentir así en mi vida», aseguró.

La drástica decisión que tomó la influencer

Finalmente, Naya Fácil comunicó una medida que ya había adoptado durante varios años: restringir el acceso público a sus perfiles.

La creadora de contenido anunció que volverá a configurar sus cuentas para limitar quiénes pueden ver sus publicaciones, en medio del malestar que le generaron las críticas.

«Voy a volver a dejar mis redes sociales privadas como las tuve durante tantos años», concluyó.

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