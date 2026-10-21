  • EN VIVO

¿Hasta cuándo sigue la lluvia? Revisa el detalle del sistema frontal en Santiago y los mm que podrían caer, según pronóstico de Mega

La meteoróloga de Mega entregó su pronóstico detallado para los próximos días en la capital. Revisa acá los detalles.

21 Oct, 2026. 16:20 hrs

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS