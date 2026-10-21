¿Hasta cuándo sigue la lluvia? Revisa el detalle del sistema frontal en Santiago y los mm que podrían caer, según pronóstico de Mega La meteoróloga de Mega entregó su pronóstico detallado para los próximos días en la capital. Revisa acá los detalles. 21 Oct, 2026. 16:20 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS El minuto clave del frente de mal tiempo: La hora en que Santiago vivirá su momento más crítico, según Jaime Leyton Encontró al hombre ideal, pero un problema terminó poniendo su relación contra las cuerdas: «Se me pelaron los cables…» Lluvia en la Región Metropolitana: este será el horario del peak de precipitaciones, según Mega Auditor hizo el curso de guardia para buscar trabajo en la capital, pero se enamoró y tuvo un giro inesperado: «Perdí por caliente» Rostro de Chilevisión confirma su salida de la señal y evalúa nuevas propuestas: "El que pague mejor..." Querella de Alexítico contra Leo Rey revela un desconocido detalle sobre la agrupación: pocos lo sabían Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado