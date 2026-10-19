Confirman suspensión de clases en 10 comunas de la Región Metropolitana para este martes 20: revisa cuáles son

El sistema frontal que afecta a la zona central obligó a las autoridades a tomar medidas preventivas. Entre ellas, destaca la suspensión de clases en diez comunas de la Región Metropolitana para este martes 20 de octubre.

La decisión busca reducir los riesgos para las comunidades educativas ante la posibilidad de aluviones y remociones en masa.

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó que la medida afectará a todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media ubicados en las comunas consideradas.

¿En qué comunas de la Región Metropolitana se suspenden las clases?

Las actividades escolares quedarán suspendidas este martes en las siguientes diez comunas:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

¿Por qué se suspendieron las clases?

El Gobierno anunció la medida en el marco de la emergencia climática preventiva decretada entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

El biministro Claudio Alvarado comunicó la decisión tras participar en una mesa técnica con delegados presidenciales y directores regionales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Durante la reunión, las autoridades analizaron las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días y los posibles riesgos para la población.

Por otra parte, el Gobierno informó que evaluará la situación del resto de las comunas de la Región Metropolitana y de la Región de O’Higgins.

Las autoridades tomarán una decisión este lunes respecto de posibles medidas adicionales, según la evolución de las condiciones meteorológicas.

AHORA❗️Ante la emergencia climática que afectará a la Región Metropolitana, se suspenderán las clases para este martes 20 de octubre en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las 10 comunas de la Región Metropolitana bajo alerta roja. La medida aplica para San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) October 19, 2026

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