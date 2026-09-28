¿Vuelven las lluvias a Santiago? El día y la hora en que retornarán los chubascos a la capital, según pronóstico de Mega Un nuevo sistema frontal amenaza a la Region Metropolitana con chubascos. Entérate de la hora exacta en que comenzará a llover en Santiago. 28 Sep, 2026. 14:51 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Su amante le propuso probar algo que vio en redes y el auditor quedó fascinado en el motel: “Nunca había sentido algo igual” Dejó sin palabras al Rumpy: Auditor comenzó a intrusear en app de citas y terminó en medio de un trío swinger en un cuartel de bomberos Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega confirma precipitaciones para esta semana Lluvia en Santiago: Confirman tormentas eléctricas para este día de la semana en la capital Álvaro Ballero revela el difícil dilema que enfrenta y que podría cambiar su vida: «No quiero perder a mi mujer» Le preguntan a Nano Calderón por fotos con su familia: entregó respuesta que no pasó desapercibida y lanzó inesperado comentario Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado