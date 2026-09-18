Tras meses sin aparecer en pantalla: filtran nueva información sobre el futuro de Julián Elfenbein en CHV

Julián Elfenbein continúa alejado de las pantallas de Chilevisión. El animador tuvo su última aparición televisiva el 11 de junio, cuando se emitió el capítulo final de la segunda temporada de «¿Cuánto Vale el Show?».

Desde entonces, han surgido dudas respecto a su regreso a la televisión y a cuál sería su próximo desafío dentro de la señal. Cabe recordar que el periodista mantiene contrato vigente con CHV hasta fines de 2026.

Una de las alternativas que se pensaba estaba relacionada era «Pasapalabra». Sin embargo, Chilevisión confirmó que será Diana Bolocco quien estará a cargo de la conducción del programa, que regresará próximamente a las pantallas.

De esta manera, Julián Elfenbein continuará fuera de pantalla por ahora.

Además, recientemente el medio Página 7 entregó nuevos antecedentes sobre el presente laboral del animador.

¿Qué se sabe sobre Julián Elfenbein?

De acuerdo con la información publicada por el medio ya nombrado, actualmente Julián Elfenbein no tendría proyectos asignados en Chilevisión.

Además, según Página 7, desde el canal no tendrían considerado al animador para otros proyectos a lo largo del año.

De todos modos, hasta ahora Chilevisión no ha entregado información oficial sobre la situación laboral de Elfenbein ni respecto de sus próximos proyectos dentro de la señal.

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