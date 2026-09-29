Tras su salida de CHV: revelan el millonario monto que Pancha Merino recibiría en Canal 13

Francisca Merino volverá a Canal 13. La actriz se prepara para asumir un nuevo desafío en la señal que marcó buena parte de su trayectoria televisiva.

La intérprete será parte de la renovada versión de «Alfombra Roja», espacio que tendrá a Ignacio Gutiérrez y Millaray Viera en la conducción. En esta nueva etapa, Pancha Merino se integrará como panelista del programa de espectáculos.

Su regreso ocurre luego de varios años alejada de la estación. Merino dejó Canal 13 en 2018, tras su paso por el matinal, y ahora retomará su vínculo con la señal.

En medio de su incorporación, TCF Magazine entregó antecedentes sobre el supuesto acuerdo económico que habría alcanzado la actriz con Canal 13.

De acuerdo con la publicación, Merino habría firmado un contrato por tres años y recibiría cerca de $14 millones mensuales.

«El acuerdo contempla un contrato por tres años y un sueldo mensual de $14 millones, cifra que supera en un 75% los aproximadamente $8 millones que recibía en Chilevisión», señaló el citado medio.

Sin embargo, para la actriz el factor económico no sería el principal motivo detrás de su decisión. Según explicó, hubo un elemento clave que la llevó a aceptar nuevamente una propuesta de Canal 13.

«A mí me motiva mucho trabajar en equipo, para mí los equipos son clave y por eso tomé la decisión de regresar a Canal 13. Implica reencontrarme con ex jefes con los que logré trabajar muy bien y ahora estoy segura que eso volverá a ser así también», señaló Pancha Merino.

Un regreso con historia

La vuelta de Francisca Merino tiene además un componente especial. La actriz construyó parte importante de su carrera en Canal 13 durante los años 90.

En aquella época participó en recordadas teleseries como «Amor a domicilio», «Adrenalina» y «Cerro Alegre».

Por eso, regresar a las dependencias de la estación tendrá un significado especial para ella.

«Pensar que yo aquí a los 21 años bajaba por la misma rampa del auto… los espacios del 13 yo los ocupo desde hace más de 30 años, y los conozco muy bien», recordó.

Durante las últimas semanas, también surgieron distintas versiones sobre su futuro televisivo. Entre ellas, apareció la posibilidad de que participara en la nueva versión del reality de Mega, «Volverías con tu ex?», opción que finalmente no se concretó.

Ahora, su camino está nuevamente ligado a Canal 13 y a la renovada «Alfombra Roja».

La actriz describió este retorno como una especie de regreso a sus orígenes, aunque también destacó las expectativas que tiene para esta nueva etapa.

«Es como volver a un lugar seguro, es como volver a casa. Tengo harta historia, pero también visualizo un futuro, con el equipo que voy a trabajar, con lo bien que creo que lo vamos a pasar y sintiendo también que nos va a ir increíble», comentó.

Finalmente, fiel a su particular sentido del humor, Pancha Merino resumió su regreso con una llamativa comparación:

«Finalmente voy a volver con un ex… con mi canal, algo que me tiene muy contenta».

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