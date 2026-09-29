Tristeza en la comedia chilena: muere figura clave de los inicios del stand up

La comedia chilena atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse la muerte de Pablo Erazo, comediante, periodista y guionista de televisión, quien falleció a los 50 años.

La noticia se conoció recientemente a través de su cuenta de Instagram. En la misma plataforma también se informó dónde sus cercanos y seguidores podrán despedirlo durante esta jornada.

Según la publicación, el velatorio se realizará este martes 29 de septiembre en la parroquia San Pedro. La instancia comenzó a las 13:00 horas y se extenderá hasta las 20:00.

«Despediremos a Pablo el día de hoy martes 29 de septiembre, en la parroquia San Pedro, entre las 13:00 y las 20:00», señala el mensaje compartido en redes sociales.

La noticia generó diversas reacciones entre figuras de la comedia y el espectáculo nacional. Varios de sus colegas utilizaron las redes sociales para recordar a Erazo y expresar su pesar por su partida.

Uno de ellos fue Pato Pimienta, quien le dedicó un breve mensaje: «Pablo querido, descansa».

Por su parte, Patricio Sotomayor también reaccionó a la noticia y destacó el impacto que tuvo entre quienes compartieron con el comediante.

«Qué triste noticia , que nos duele e impacta a todos los que trabajamos con el y lo conocimos», escribió.

Su aporte a la comedia chilena

Pablo Erazo tuvo una participación importante en los primeros años del stand up comedy en la televisión nacional.

En 2005 fue parte de la creación de SCA (Sociedad de Comediantes Agtnónimos), espacio emitido por Vía X que se convirtió en uno de los primeros programas televisivos dedicados al género en Chile, según consignó ADN.

En aquella producción compartió con nombres que posteriormente alcanzarían gran reconocimiento. Entre ellos estuvieron Sergio Freire, Juan Pablo Flores, Nathalie Nicloux y Patricio Pimienta.

Varios de ellos luego integrarían el elenco de «El Club de la Comedia».

Erazo también desarrolló una carrera como guionista. Entre sus trabajos destaca su labor como libretista de Ricardo Meruane para su presentación en el Festival de Viña del Mar 2016.

Además, ambos trabajaron juntos en «Gracias no se molesten», programa emitido por Vía X.

Durante los últimos años, el profesional continuó ligado al mundo de las comunicaciones. Era periodista titulado de la Universidad de Chile, institución a la que ingresó en 1997.

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