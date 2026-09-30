Tonka Tomicic revela la drástica opción que evaluó durante sus dos años y medio sin trabajo: «Llegué hasta a pensar…»

Tonka Tomicic sorprendió con una inesperada confesión durante su programa radial. La animadora conversaba con Bastián Marín cuando recordó uno de los periodos más complejos de su carrera.

La conversación surgió luego de que su compañero le contara que había conseguido una nueva “peguita”. El comentario llevó a la conductora a sincerarse sobre el tiempo que permaneció alejada de la televisión.

“Me encanta que te salgan pitutos. Yo también quiero que me salgan más pitutos. Necesito muchos pitutos, no vez que estuve como dos años y medio sin trabajo”, comentó Tonka.

La animadora también abordó el impacto económico que tuvo aquel periodo. Según explicó, la falta de ingresos le generó importantes deudas.

“Imagínate lo que significa cargar con esa mochila. Tengo una cantidad de deudas que ni te cuento, pero aquí estamos, pecho a las balas”, señaló.

Tonka Tomicic pensó en abrir un OnlyFans

En medio de su relato, Tonka reveló que llegó a considerar opciones bastante alejadas de su habitual trabajo en televisión.

La conductora contó que, durante los momentos más difíciles, incluso pensó en crear contenido para adultos en OnlyFans.

“En los peores momentos yo dije, ‘¿Qué hago?, ¿Uber?’. Mira, llegué hasta a pensar en abrir un Only Fans”, reveló.

La confesión generó una inmediata reacción de Bastián Marín, quien incluso le planteó que podría haber tenido éxito en esa plataforma.

“Yo creo que te hubiese ido mejor con Only Fans”, le respondió el periodista.

Lejos de tratarse solo de una idea pasajera, Tonka aseguró que investigó seriamente la posibilidad. Incluso llegó a reunirse con Daniella Chávez para conocer más sobre ese negocio.

“Yo también pensé. Empecé a calcular. Me llegué a juntar hasta con Daniella Chávez. No, si hice una investigación de mercado. Porque estaba sin pega. Es tremendo”, relató.

Finalmente, la animadora explicó que la situación cambió con el paso del tiempo y que una nueva oportunidad laboral le permitió dejar atrás aquel complicado escenario.

“Y bueno, después pasó el tiempo y llegó una peguita”, cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google