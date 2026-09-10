Luis Hernández presenta “Una lágrima y un recuerdo”, el libro que recorre la vida de Zalo Reyes

La vida y el legado de Zalo Reyes quedaron plasmados en “Una lágrima y un recuerdo”, nuevo libro escrito por Luis Hernández, periodista y locutor de Radio Activa.

La publicación fue presentada oficialmente este miércoles en la Peluquería Francesa de Santiago. Hasta el lugar llegó Radio Corazón para conversar con su autor y con Boris Reyes, hijo del recordado cantante.

Libro de Zalo Reyes revela material inédito del cantante

La obra cuenta con la colaboración de la familia de Zalo Reyes. Además, reúne 415 páginas con historias, recuerdos y distintos momentos de su trayectoria artística y personal.

Luis Hernández explicó que comenzó a madurar esta historia durante varios años. Esto también estuvo marcado por su cercanía con el artista.

“Porque conocí a Zalo en persona, soy de su barrio, digamos, vivo en el mismo pasaje”, contó.

El periodista aseguró que buscó que el libro relatara la historia sin juzgar al cantante. “Es un narrador que observa todo y que no juzga a Zalo y expone simplemente los hechos”, señaló.

Uno de los elementos más especiales son los manuscritos que dejó el propio artista. Según explicó Hernández, Zalo intentó escribir su autobiografía durante la pandemia.

“Por lo menos unas 20 páginas llegaron a mí a través de su nieto, y están aquí presentes”, reveló.

Además, destacó que esos escritos incluyen sus primeros recuerdos y parte de su infancia. “Está su idea, están sus palabras, está lo que él pensaba”, afirmó.

La cercanía entre ambos también fue destacada por Boris Reyes. El hijo del cantante contó que Hernández y su padre fueron amigos durante 45 años.

“Él es el ideal para contar la historia de mi papá”, aseguró Boris.

Finalmente, Luis Hernández adelantó que la lectura busca generar distintas emociones en quienes se acerquen a la historia de “El Gorrión de Conchalí”.

“Este es un viaje, un viaje que te va a hacer reír, te va a divertir, te va a sorprender y te va a emocionar”, cerró.

“Una lágrima y un recuerdo” ya está disponible en Tienda Nacional y a través del Colectivo Abejorros.

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