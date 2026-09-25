Skarleth Labra impacta con radical cambio de imagen: “Es como si fuera otra persona”

Skarleth Labra volvió a aparecer en redes sociales con un renovado aspecto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La ganadora de “Fiebre de Baile” aprovechó su regreso para explicar por qué estuvo alejada durante los últimos días y mostrar parte del resultado de un reciente procedimiento.

La influencer y Reina de Viña contó que decidió someterse a una rinoplastia, intervención que realizó junto a la doctora Claudia Navarrete en Clínica Renasis.

“Muchos me estaban preguntando por qué estuve tan desaparecida y no salí para este 18”, explicó Labra en sus redes sociales. Luego confirmó: “Me hice una rinoplastia en Clínica Renasis con la Dra. Claudia Navarrete”.

Sin embargo, la joven aclaró que la decisión no estuvo motivada únicamente por un cambio estético. Según relató, el procedimiento también buscaba solucionar una dificultad respiratoria que arrastraba desde hace tiempo.

“Aunque no lo crean, esto partió 100% por salud”, aseguró. “Tenía el tabique desviado y un cornete mucho más ancho que el otro. Literalmente respiraba solamente por un hoyito”.

Las reacciones en redes sociales

Junto con corregir este problema, Skarleth aprovechó la intervención para realizarse un retoque en la forma de su nariz. El cambio ya comenzó a generar diversas reacciones entre quienes siguen su carrera en redes sociales.

“Te ves muy linda”, “Me encanta” y “Te pasaste” fueron algunos de los comentarios que recibió tras mostrar su nueva imagen.

Actualmente, Labra continúa con su proceso de recuperación y ha compartido algunos registros de esta etapa. La intervención fue realizada por la doctora Claudia Navarrete, especialista en cirugía nasal estética y funcional, quien explica que este tipo de procedimientos puede combinar aspectos respiratorios y estéticos.

En el caso de Skarleth, el resultado ha marcado una nueva apariencia que sus seguidores no tardaron en notar.

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