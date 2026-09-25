Arte Elegante y Martin White unen fuerzas en “Pa’ Conquistarla”: una guaracha para encender la fiesta

Dos generaciones de la música urbana chilena se encuentran en una nueva colaboración. Arte Elegante y Martin White estrenaron “Pa’ Conquistarla”, un single que combina el sello callejero del primero con la energía electrónica que caracteriza al segundo.

La canción apuesta por una guaracha urbana de alta intensidad, con sonidos acelerados y un coro pensado para quedarse rápidamente en la memoria.

La historia gira en torno a una noche de fiesta y a una mujer que destaca entre todos los presentes. El protagonista está dispuesto a hacer lo necesario para conquistarla, mientras el ritmo lleva la canción directamente a la pista de baile.

El lanzamiento también marca un nuevo cruce dentro de la escena urbana nacional. Arte Elegante aporta su experiencia ligada al hip hop y a la cultura callejera, mientras Martin White suma los sonidos electrónicos y bailables que han marcado buena parte de su propuesta.

Dos estilos que se encuentran

Arte Elegante cuenta con una trayectoria consolidada en la música urbana chilena y actualmente supera los 900 mil oyentes mensuales en Spotify, además de reunir más de 730 mil suscriptores en YouTube.

Entre sus trabajos recientes aparece “Libertad”, colaboración con Piero 47 que continúa acumulando reproducciones en plataformas digitales.

Martin White, en tanto, se ha convertido en uno de los nombres asociados al crecimiento de la guaracha urbana en Chile. Su propuesta combina bases electrónicas, ritmos rápidos y elementos de la cultura urbana.

Uno de sus lanzamientos destacados es “POLLYPOCKET”, colaboración con Katteyes que alcanzó el primer lugar de Spotify Chile y actualmente supera los 42 millones de reproducciones en Spotify.

Una canción para conquistar la noche

“Pa’ Conquistarla” toma esos elementos y los transforma en una canción marcada por la fiesta y la seducción.

El estribillo gira en torno a una declaración directa: “Para conquistarla, haré lo mejor que pueda”, reforzando el concepto central del tema.

Con esta colaboración, ambos artistas buscan conectar sus públicos y llevar su propuesta a fiestas, radios, plataformas digitales y pistas de baile.

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