Se iría a la competencia: Pancha Merino se despidió en vivo de Primer Plano

Pancha Merino vivió este viernes su última jornada en Chilevisión, luego de confirmar su salida del canal durante la emisión de Primer Plano.

La actriz recibió una especial despedida por parte de sus compañeros y, durante el cierre del programa, Fran García-Huidobro fue la encargada de anunciar públicamente su partida. Además, la conductora entregó detalles sobre el nuevo proyecto que asumirá Pancha Merino tras dejar la señal.

“Estamos de regreso en este ‘Primer Plano’ que tiene un poco de tristeza, porque se nos va la Pancha”, comentó la animadora.

Pancha Merino se despidió en vivo de Primer Plano

“No se nos va al reality porque no hubo dinero que comprara la dignidad de nuestra compañera, pero sí hubo un contrato, por allá, donde se fue el guatón a jubilarse. La Pancha también parece que se quiere jubilar, entonces nos deja Panchita. Este es tu último programa”, señaló Fran García-Huidobro.

Tras escuchar las palabras de la conductora, Pancha Merino aprovechó el momento para agradecer: “Muy agradecida con el equipo, contigo, Fran. Ha sido nuevamente un agrado trabajar contigo, Fran, con la Anto (Ríos), con Sergito (Marabolí). Contigo (Sergio Rojas), menos mal que no”, expresó.

“Pero, ¿sabes qué? Me voy contenta. Ha sido lindo volver a CHV después de tantos años, yo no había estado en Machasa, nunca”, agregó.

Además, Pancha Merino recordó el difícil momento personal que atravesaba cuando comenzó esta etapa laboral: «Llegué con un momento personal bien difícil y la verdad es que me voy bien contenta. El trabajo pucha que me sirvió para sentirme mejor, para sentirme valorada, y la verdad que aquí ha habido súper buena energía en general con el equipo, súper agradecida”.

Su próximo capítulo

La despedida también tuvo un momento especial cuando Vasco Moulian apareció en el estudio con un ramo de flores para la actriz.

En ese contexto, Fran García-Huidobro confirmó que Pancha Merino continuará ligada a la televisión, pero sería en Canal 13.

“Te deseamos que te vaya increíble, Pancha. Sabemos que te vas muy bien cuidada porque te va a recibir allá el guatón. Está mi querido Nacho Gutiérrez y la Milla, que te traten con cariño. Sino, tú sabes que cualquier pelambre, la hueá es aquí, porque allá no es farándula; allá es espectáculo, entretenimiento, glamour. Aquí es farándula”, señaló la conductora.

De esta manera, Pancha Merino se sumaría como panelista a Alfombra Roja, recordado espacio de Canal 13 que regresará a las pantallas con Ignacio Gutiérrez y Millaray Viera en la conducción.

Finalmente, la actriz valoró esta nueva oportunidad y recordó su vínculo con el programa: “Segunda vez que estoy en este programa, esta marca maravillosa de la farándula de la cual yo he sido gran protagonista (…) Contenta de trabajar con mi Vasco, que lo conozco hace años, el equipo increíble”.

“La verdad es que me voy súper agradecida con todo el equipo, con peluquería, maquillaje, vestuario”, cerró Pancha Merino.

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