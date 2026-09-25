Populares figuras de Mega protagonizaron tenso enfrentamiento y tuvieron que ser separados: se dijeron de todo

Un nuevo conflicto sacudió el encierro de “¿Volverías con tu ex? 2?”. Esta vez, Raimundo Cerda y Luis Mateucci protagonizaron una fuerte discusión que terminó involucrando al resto de los participantes.

El enfrentamiento ocurrió durante una dinámica. Los integrantes del reality debían entregar sus opiniones sobre sus compañeros y Mateucci aprovechó la instancia para apuntar directamente contra Rai.

Tensión total en el reality: Raimundo Cerda y Luis Mateucci protagonizan fuerte discusión

El argentino cuestionó duramente la personalidad que, según él, ha mostrado Cerda durante el encierro.

«Está más que claro, se piensa que es el machito de la casa, se piensa que es el Ken», lanzó.

Pero sus dichos no terminaron ahí. Mateucci también calificó a Rai de «egocéntrico», «falso» y «mentiroso».

Raimundo no dejó pasar las acusaciones y respondió a su compañero. En medio del intercambio, lo calificó de «fome» y «payaso».

La discusión fue subiendo de tono. Ambos continuaron intercambiando comentarios desde sus respectivos lugares, hasta que terminaron acercándose.

Ante el tenso escenario, Yasmín Valdés intervino. La participante intentó frenar el enfrentamiento y cuestionó las provocaciones que estaban alimentando la situación.

Sin embargo, Rai continuó visiblemente molesto. Incluso intentó acercarse nuevamente a Mateucci, por lo que sus compañeros tuvieron que intervenir para evitar que el conflicto escalara.

El momento también terminó afectando a Faloon Larraguibel, pareja de Raimundo dentro del programa. La participante no pudo contener la emoción y terminó llorando tras la fuerte discusión.

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