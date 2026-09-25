“Podría ser”: la inesperada respuesta de Roberto Cox sobre atractiva figura de la farándula

Un inesperado momento protagonizó Roberto Cox durante una de las últimas emisiones de Nada que perder, programa de streaming que conduce junto a Nicolás Cabargas.

Todo ocurrió mientras el periodista revisaba los comentarios que dejaban los espectadores durante la transmisión. Uno de ellos llamó especialmente su atención.

La respuesta de Roberto Cox

En concreto, un usuario pidió invitar a Pamela Díaz al espacio para generar un particular “shippeo”. Sin embargo, Cox no conocía el significado de la expresión.

“Ay, acá es cuando me siento viejo. Dice: ‘Inviten a la Pame para un excelente shippeo’. ¿Qué es shippeo?”, preguntó entre risas a sus compañeros.

Fue entonces cuando el equipo le explicó el concepto. En redes sociales, “shippear” se utiliza cuando los usuarios desean que dos personas formen una pareja o mantienen una relación amorosa.

El término proviene de la palabra inglesa relationship, de la que se tomó “ship” y posteriormente se adaptó al español.

Pero la explicación no terminó ahí. Una vez que entendió qué significaba “shippeo”, Roberto Cox aprovechó la instancia para lanzar una inesperada declaración sobre la animadora.

“Podría ser, Pamela es una chica muy atractiva”, comentó el periodista.

Su respuesta generó risas entre quienes lo acompañaban en el estudio y rápidamente llamó la atención de los espectadores.

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