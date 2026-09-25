Fran García-Huidobro revela que recibió amenazas del Tren de Aragua: la respuesta que les dio es para caerse de espaldas

Fran García-Huidobro sorprendió durante la última emisión de Plan Perfecto al revelar un complejo episodio que vivió luego de opinar públicamente sobre la presentación de George Harris en el Festival de Viña del Mar.

El momento ocurrió el pasado miércoles 23 de septiembre, mientras el panel comentaba la polémica protagonizada por Leo Rey y Alexítico. La conversación llevó a la conductora a referirse a los mensajes que reciben habitualmente quienes trabajan en televisión.

Fran García-Huidobro revela las fuertes amenazas que recibió tras criticar a George Harris

“Todos los que trabajamos en televisión nos llegan mensajes de odio y de amenazas”, comentó inicialmente.

La comunicadora explicó que la intensidad de estas reacciones también puede variar dependiendo de la figura televisiva y de sus seguidores.

“Algunos ‘fandoms’ son más violentos que otros, algunos personajes televisivos somos más controversiales y polémicos que el resto, por lo tanto, recibimos el odio mucho más fuerte y el amor también mucho más fuerte”, señaló.

Fue entonces cuando García-Huidobro recordó una situación que enfrentó después de cuestionar al humorista venezolano George Harris por su comentada participación en el Festival de Viña del Mar.

“Yo cuando critiqué a George Harris, el fomísimo humorista venezolano que vino al Festival de Viña, a mí me amenazó todo el Tren de Aragua con que ‘sabemos dónde vives’, ‘te vamos a estar esperando en tu casa’”, relató.

Según contó, los mensajes incluían advertencias relacionadas con su domicilio y generaron una situación especialmente compleja.

Sin embargo, la conductora aseguró que decidió responder de una particular manera ante las amenazas que estaba recibiendo.

“¿Y qué hace uno? Porque yo tengo personalidad, les dije: ‘Vaya, pero vayan de a uno. Porque no los puedo recibir a todos, y seguro andan hambreados los hue…’”, cerró.

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