«Me parece ridícula la situación…»: Leonardo Farkas demandó a Claudia Schmitd por «préstamos» de un millonario monto

El conflicto entre Leonardo Farkas y Claudia Schmitd sumó un nuevo capítulo luego de que el empresario concretara la acción judicial que había anunciado meses atrás contra su examiga.

La disputa comenzó en mayo, cuando Farkas reaccionó públicamente a una serie de comentarios sobre su persona. En aquella oportunidad, el empresario aseguró que había ayudado económicamente a la panelista uruguaya, incluyendo el pago de deudas y otros gastos, además de acusarla de difamarlo.

En ese contexto, Farkas anunció que recurriría a la justicia para abordar la situación.

Leonardo Farkas demandó a Claudia Schmitd por «préstamos» por un millonario monto

Según informó LUN, el empresario presentó la demanda el pasado 28 de agosto, solicitando que Claudia Schmitd restituya $107 millones de pesos, monto que atribuye a un préstamo.

El escrito judicial detalla cuatro transferencias que Farkas realizó durante septiembre de 2022. La primera correspondió a $80 millones y, ese mismo día, habría realizado otro depósito de $10 millones.

Posteriormente, al día siguiente, transfirió otros $7 millones, mientras que unas dos semanas después habría entregado los últimos $10 millones.

De acuerdo con lo consignado por el citado medio, Farkas sostiene en la demanda que Schmitd se habría “enriquecido” utilizando el dinero que él le entregó y solicita que la justicia determine la restitución de los fondos.

Durante el último capítulo de Primer Plano de este viernes, Claudia Schmitd confirmó: “Recibí la notificación”.

“Mi abogado ya está al tanto; él es el encargado de llevar este caso. Lo tomo bien. Se demostrará en la justicia si las cosas que él dice son reales o no”, agregó.

Posteriormente, una periodista del programa le preguntó si mantenía su versión respecto de que el dinero entregado por Farkas correspondía a regalos y no préstamos.

“Por supuesto. ¿La gente que comió las empanadas (que regaló Farkas) para el 18, van a tener que vomitarlas, porque en cualquier momento se las va a ir a cobrar?… Me parece ridícula la situación”, respondió Schmitd.

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