Julio César Rodríguez dejó la grande con gran transformación física: reveló importante cambio en su rutina

Julio César Rodríguez llamó la atención tras aparecer como invitado en el podcast Di la verdad rosa, conducido por Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro.

Durante su participación, el periodista generó sorpresa entre las animadoras, quienes quisieron conocer más detalles sobre la transformación que ha experimentado durante los últimos meses.

Fue Ingrid Cruz quien le consultó directamente por su pérdida de peso.

«Julito está más flaco ahora, ¿cuánto has bajado de peso?», le preguntó la actriz.

Ante la consulta, Julio César Rodríguez reveló que ha bajado 13 kilos durante el último tiempo.

Julio César Rodríguez contó qué modificó tras dejar el matinal

Según explicó JC Rodríguez, uno de los principales cambios que ha experimentado desde su salida de Contigo en la mañana tiene relación con sus horarios y el descanso.

«Solo durmiendo más. Mejor», respondió el periodista cuando le preguntaron cómo había conseguido bajar de peso.

Sus palabras generaron la reacción de Fran García-Huidobro, quien además es su expareja y es madre de su hijo Joaquín.

«La salida del matinal (de Chilevisión) te ayudó harto», comentó la conductora.

Cabe recordar que Julio César Rodríguez dejó Chilevisión el 31 de marzo de este año, poniendo fin a su etapa al frente de Contigo en la mañana y otros programas.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google