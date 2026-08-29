«Le arruiné la vida…»: Coté López se sinceró y pidió disculpas a Gala Caldirola tras polémico llamado

Coté López contó su versión este viernes en Primer Plano, donde volvió a referirse a la polémica infidelidad y a todo el escándalo posterior entre ella, Luis Jiménez y Gala Caldirola.

En conversación con Fran García-Huidobro, la influencer realizó un mea culpa: “Estoy mal, me siento muy mal, muy arrepentida. Primero decir que no vengo acá a justificarme ni a intentar quedar bien”, aclaró de entrada.

Con la voz entrecortada, Coté López explicó: “Vengo a pedir disculpas a Gala y no voy a mentir absolutamente en nada. Lo estoy haciendo de corazón, porque lo necesito hacer. Intenté hablar con ella y no fue posible”, señaló.

“Esto no se lo merecía ni ella ni su hijita. Ella de verdad ha sido muy bacán conmigo”, expresó entre lágrimas.

Coté López se sinceró y pidió disculpas a Gala Caldirola tras polémico llamado

Durante la conversación, Coté López también abordó su polémica llamada en vivo a Primer Plano y reconoció: “Yo cuando hablé con Primer Plano estaba hablando muy desde la rabia”.

“Acá la pelea mía era con Luis, estábamos peleando muy fuerte, por muchas cosas, cosas del pasado y presente. Estaba con tanta rabia que, sin pensarlo, le digo: ‘Pasó esto y esto’”, relató.

Sin embargo, Coté López admitió que en ese momento no pensó en las consecuencias que sus dichos podían tener en Gala: “Yo no tenía el derecho a hacer lo que hice. Y no me puse en su lugar ninguna vez… Yo no soy así. Me siento tan mala”, confesó visiblemente afectada.

“Yo solo quería hacerle daño a Luis y nunca me puse en el lugar de ella”, afirmó entre sollozos.

Coté López también reconoció influyó la opinión de terceros: “Había sido aleonada por mucha gente que me llamó, que me mandó información… Yo me quise salvar de algo que era insalvable”, sostuvo.

“No tengo justificación alguna para el daño que yo le hice a esa mujer (…) Ella era una mina bacán, le tenía cariño y le arruiné la vida”, sentenció.

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