«Estoy con tratamiento…»: Coté López impactó tras revelar complejo diagnóstico psicológico

María José “Coté” López protagonizó un emotivo momento durante su entrevista con Fran García-Huidobro en Primer Plano, donde abordó la polémica que se generó tras la infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola y reconoció que atraviesa desde hace tiempo un complejo momento personal.

Durante la conversación, la empresaria habló entre lágrimas sobre su estado emocional y reveló que se encuentra bajo tratamiento psicológico desde hace aproximadamente dos años.

Coté López impactó tras revelar complejo diagnóstico psicológico

“Estoy con tratamiento hace rato, estoy con depresión hace dos años (…). No sé cómo hice lo que hice”, comenzó diciendo la exesposa de Jiménez, en una entrevista grabada desde República Dominicana.

“No quiero quedar bien te lo juro por mis hijos. Todo lo que te he dicho es cierto, me arrepiento de corazón, te lo juro. Fui mala, asquerosamente mala”.

Más adelante, Fran García-Huidobro le preguntó por qué suele ser tan dura consigo misma, considerando el apoyo que recibe de sus cercanos y las críticas que ha enfrentado públicamente durante las últimas semanas.

La empresaria reconoció que uno de los aspectos que más le pesa es el daño que, según sus propias palabras, provocó en Gala Caldirola al revelar detalles de su relación con Luis Jiménez:

“Voy a llegar hasta la muerte sin perdonarme porque le arruiné la vida a una persona que no se lo merecía. Es una persona muy bacán, le tengo mucho cariño y no tenía nada que ver en esto. Que le llegue un mensaje así cuando viví tantas veces eso”.

Finalmente, Coté López recordó los momentos posteriores a su salida de Chile y contó: “Estaba llorando en el suelo. Pude haber hecho más daño de lo que ya había hecho, mi mamá me decía ‘vámonos’ y le digo que no iré a ningún lado. Mi hija me dijo que vaya, me tranquilice. No traje ni maleta, no sabía ni de mi pasaporte, caminaba llorando sin cachar nada, estaba mal”, concluyó.

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