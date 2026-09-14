Fiestas Patrias con un giro: el panorama en Santiago que mezcla Harry Potter, Shrek y Piratas del Caribe

Las Fiestas Patrias no tienen por qué celebrarse siempre de la misma manera. Para quienes buscan un panorama diferente durante septiembre, existe una alternativa que combina gastronomía, entretenimiento y reconocidas películas.

Se trata de Cinema, un restaurante temático ubicado en Patio Bellavista, que recrea distintos universos cinematográficos para ofrecer una experiencia dirigida tanto a niños como a adultos.

Uno de sus principales atractivos es el espacio inspirado en Shrek, donde los visitantes pueden encontrarse con escenarios y elementos relacionados con la popular película. El lugar también ofrece distintos rincones pensados para sacar fotografías.

Pero la propuesta va más allá de la ambientación. Cinema cuenta con una zona de juegos de más de 100 metros cuadrados, donde los niños pueden pintar, jugar y participar en diferentes actividades.

A esto se suman sectores inspirados en Piratas del Caribe y Harry Potter. Los viernes, sábados y domingos, además, distintos personajes aparecen en estos espacios para interactuar con los más pequeños y convertir la visita en una experiencia más dinámica.

Un panorama para niños y adultos

Mientras los niños tienen sus propios espacios de entretención, los adultos pueden recorrer ambientes inspirados en películas de otros géneros.

Entre ellos aparecen referencias a The Hangover, Annabelle, El Exorcista, The Shining y La Monja, entre otras producciones.

La propuesta se complementa con una carta gastronómica y de coctelería. Durante Fiestas Patrias, por ejemplo, los visitantes podrán encontrar preparaciones típicas de estas fechas, como el tradicional terremoto.

Además, el espacio puede recibir cumpleaños, celebraciones y eventos corporativos, con experiencias temáticas para grupos de aproximadamente 200 personas.

Un lugar que cambia constantemente

Otro de los elementos que busca diferenciar a Cinema es que sus espacios no permanecen estáticos.

El restaurante incorpora aproximadamente cada 15 días nuevos animatronics, personajes y elementos inspirados en diferentes películas. De esta manera, quienes regresen pueden encontrarse con nuevas sorpresas en cada visita.

Durante septiembre, esta propuesta se suma a la oferta de Patio Bellavista, que también contará con actividades familiares y juegos tradicionales asociados a las Fiestas Patrias.

Así, el sector ofrece distintas alternativas para quienes quieran aprovechar el feriado con los más pequeños, disfrutar de una comida o simplemente buscar una experiencia diferente en Santiago.

Cinema se presenta como una opción que combina cine, gastronomía y entretenimiento, con espacios diseñados para que tanto niños como adultos encuentren algo que disfrutar.

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