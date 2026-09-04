Preocupación por Mauricio Pinilla: revelan drástica decisión que estaría evaluando su familia

Mauricio Pinilla atraviesa una semana complicada. El exfutbolista de Universidad de Chile se convirtió nuevamente en tema de conversación en los programas de farándula tras su comentada participación en “Fiebre de Canto”.

El exdelantero interpretó “Si tú no vuelves”, de Miguel Bosé, y posteriormente habría decidido renunciar al espacio por “razones personales”, según informó LUN.

Preocupación por Mauricio Pinilla

Su situación fue abordada en “Que Te Lo Digo”, de Zona Latina, donde Luis Sandoval cuestionó su presentación. “¿No estará empastillado? Que esté tomando demasiadas pastillas y le hace mal en cierta medida… que la verdad se veía muy errática la presentación».

En el mismo programa, Paula Escobar aseguró que la familia de Pinilla estaría preocupada por su estado y evaluando tomar medidas para apoyarlo.

“Yo tengo una información de último minuto, respecto a la familia de Mauricio Pinilla, están tomando decisiones, entiendo yo, en pro de su salud”, señaló.

La periodista detalló que sus hermanas serían parte de esta preocupación.

“La familia está muy preocupada por Mauricio, me refiero a sus hermanas, a su lado más de núcleo familiar materno-paterno. Entiendo que son tres hermanas Pinilla (…) Y están muy preocupadas y entiendo que quieren tomar unas decisiones así como ‘Mauricio necesitamos que nos hagas caso’”, explicó.

Escobar también planteó que sus cercanos podrían considerar que la exposición televisiva no sería conveniente para él. “Probablemente encuentran que no está bien que él participe en un programa de estas características, que lo expone aún más”.

Además, mencionó las distintas polémicas mediáticas que ha protagonizado con Gissella Gallardo, Pamela Díaz y Marcela Vacarezza.

Finalmente, Sergio Rojas entregó una tajante opinión sobre el presente del exfutbolista.

“Creo que su desborde es brutal, pese a que su contrato es hasta el domingo”, cerró el periodista.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google