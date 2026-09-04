Acusan a famoso futbolista chileno de infidelidad: su esposa reaccionó y él respondió «a su manera»

El nombre de Jordhy Thompson volvió a quedar en medio de la polémica. Esta vez, el futbolista fue acusado públicamente de haberle sido infiel a su esposa, Camila Sepúlveda.

La acusación surgió a través de redes sociales. Una mujer identificada como Marlen aseguró que mantuvo una relación con el exjugador de Colo Colo y entregó detalles sobre el vínculo que habría tenido con él.

En una de sus publicaciones, la joven lanzó una fuerte afirmación sobre las conversaciones que habría sostenido con el deportista.

“Me pedías que me dejara de cuidar para tener un hijo conmigo”, escribió.

Según su relato, Thompson le habría asegurado que estaba soltero cuando comenzaron su relación. La situación generó rápidamente repercusiones y también alcanzó a Sepúlveda.

La esposa del futbolista reaccionó inicialmente con un breve mensaje en Instagram. “También estoy en shock”, expresó.

La publicación de Jordhy Thompson

Más tarde, Sepúlveda reconoció que desconocía por completo la situación y dejó claro que las acusaciones también la tomaron por sorpresa.

Mientras la polémica crecía en redes sociales, Thompson optó por no referirse directamente a las acusaciones. En cambio, utilizó sus plataformas para celebrar una importante noticia relacionada con su carrera.

El jugador renovó su vínculo con el Orenburg de Rusia, club al que llegó en 2024. El nuevo acuerdo se extenderá hasta junio de 2030.

Para compartir la noticia, publicó una fotografía desde la cancha. En ella aparece utilizando una camiseta con el número “2030”. Junto a la imagen agregó dos emojis de silencio.

Pero eso no fue todo. En otra historia de Instagram, Thompson compartió la publicación de otro usuario y añadió una particular frase dirigida hacia sí mismo: “La cabra, no hay más”.

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