Michelle Carvalho impacta al mostrar su nuevo cambio físico: reveló cuántos kilos bajó

Michelle Carvalho volvió a compartir con sus seguidores un nuevo capítulo de la transformación física que ha estado llevando adelante durante los últimos meses.

La influencer utilizó su cuenta de Instagram para mostrar parte de este proceso. A través de una serie de fotografías, reveló que ya ha conseguido bajar cerca de 10 kilos.

En las imágenes, la brasileña aparece con un conjunto deportivo negro. Sin embargo, más allá de mostrar su actual apariencia, quiso entregar detalles sobre cómo ha vivido este cambio.

Michelle Carvalho sorprende con su transformación física

«Bajé 10 kilos. Lo que hace unos meses parecía imposible, de a poco se ha ido transformando en una realidad de la que estoy muy orgullosa y motivada», escribió junto a la publicación.

Carvalho también explicó que la transformación no se limita al número que marca la balanza. Según relató, comenzó a notar distintos cambios en situaciones cotidianas.

Uno de ellos tiene relación con la ropa que utiliza actualmente.

«Para algunos puede parecer poco, pero realmente en el día a día los cambios se notan: la ropa va quedando más grande y las facciones del rostro se van transformando», señaló.

Además, la influencer destacó otro avance que pudo comprobar recientemente mientras realizaba actividad física.

«El finde subí el cerro con unas amigas y lo pude hacer perfecto», comentó.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el proceso que ha compartido durante los últimos meses.

Entre los comentarios también aparecieron mensajes de conocidas figuras del espectáculo. Millaray Viera le escribió: «Siempre bella».

Por su parte, Carla Jara también quiso entregarle un mensaje de apoyo y destacó: «Siempre estás hermosa».

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