Coté López revela la importante decisión que tomó tras polémica con Mago Jiménez y Gala Caldirola

Coté López volvió a las redes sociales luego de mantenerse alejada durante varios días y decidió entregar detalles del proceso personal que está viviendo tras la polémica que involucró a su expareja, Luis Jiménez, y Gala Caldirola.

La empresaria había optado por cerrar temporalmente sus redes. También desactivó los comentarios de sus publicaciones y se tomó unos días de descanso junto a su madre. Tras regresar a Chile, retomó su actividad en Instagram y compartió una importante decisión que tomó para enfrentar este complejo momento.

Según relató, comenzó un proceso de atención con un psiquiatra y una psicóloga. Además, destacó el apoyo que ha recibido de las personas más cercanas durante estas semanas.

«Quería contarles que en estos días he estado ocupándome de mí, por así decirlo. Que gracias a Dios tengo un círculo súper bonito que me está apoyando, que me está cuidando», explicó.

Coté López reveló detalles de su tratamiento

La exesposa del exfutbolista Luis Jiménez contó que fueron sus cercanos quienes la ayudaron a encontrar a los profesionales con los que actualmente trabaja.

«La Fer me encontró al mejor psiquiatra, buscó entre todos. La Miriam me consiguió la mejor psicóloga, bueno, junto a mi mamá», señaló.

Durante sus primeras consultas, además, recibió una evaluación relacionada con un medicamento que llevaba tomando cerca de tres años.

En ese contexto, López aseguró que la indicación que había recibido durante ese período no habría sido la adecuada.

«Ya fui al psiquiatra y claramente estaba siendo mal medicada», afirmó la empresaria.

La empresaria explicó que llevaba tiempo utilizando la dosis más alta del fármaco y sostuvo que esto habría influido en su estado de ánimo.

Paralelamente, comenzó a trabajar junto a su psicóloga en distintos aspectos personales. Entre ellos, mencionó el control de sus impulsos y el proceso de perdonarse a sí misma por lo ocurrido.

«Quiero salir de esto, quiero sentirme de nuevo bien, quiero de nuevo ser la mujer que yo era», manifestó.

Finalmente, Coté López también se refirió al episodio que protagonizó durante las últimas semanas. La empresaria aseguró que pretende transformar lo ocurrido en una experiencia de aprendizaje y enfocarse en mejorar.

«Quiero mejorar, que es lo importante, quiero estar bien, quiero sanar y quiero nunca más volver a cometer un error como el que cometí», sostuvo.

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