Fonda del Estadio Nacional prepara panorama familiar para Fiestas Patrias: conoce todas las actividades

Cada vez queda menos para las Fiestas Patrias y las distintas fondas de Santiago ya afinan sus últimos detalles. Una de ellas es “Corazón de Chile”, la celebración oficial de Ñuñoa que se realizará entre el 17 y el 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.

La propuesta no estará centrada solamente en los shows musicales. La organización también preparó una programación diurna con actividades pensadas especialmente para que las familias puedan disfrutar durante la jornada.

El recinto abrirá sus puertas desde las 11:00 horas, permitiendo que los asistentes puedan recorrer el lugar, disfrutar de la gastronomía típica y participar en distintas actividades antes de que comiencen los espectáculos musicales, programados desde las 17:00 horas.

Circo, cueca y juegos típicos

Uno de los principales atractivos para los más pequeños será el Circo Hermanos González. Su primera presentación comenzará a las 12:00 horas y contará con distintos números inspirados en el circo tradicional chileno.

Malabaristas, payasos, trapecios, telas y aros serán parte del espectáculo, que también incorporará humor y música en vivo.

Más tarde llegará uno de los clásicos de las celebraciones dieciocheras. Entre las 13:30 y las 15:30 horas se desarrollará el Cuecódromo, concurso de cueca que contará con jurado y música en vivo.

La jornada circense continuará después del concurso, ya que los Hermanos González regresarán al escenario con una segunda función. De esta manera, el público podrá disfrutar de varias horas de entretención antes del inicio de la programación musical.

Panoramas para grandes y chicos

La oferta familiar de “Corazón de Chile” también tendrá un Funpark, que incluirá castillos inflables, toboganes gigantes, piscinas de pelotas y muros de escalada.

A esto se sumarán distintos juegos mecánicos, entre ellos un trencito, una rueda giratoria y un carrusel.

Los tradicionales juegos chilenos tampoco quedarán fuera. Los asistentes podrán participar en actividades como tirar los tarros, tiro de argollas, palo encebado y carreras de sacos, algunas de ellas con premios.

La fonda contará además con gastronomía típica, cocinerías y una variada parrilla musical. Entre los artistas confirmados aparecen Santaferia, Los Vásquez, Jere Klein, Antonio Ríos, Garras de Amor, Sinergia junto a la Tía Pucherito, Pibes Chorros y Miguel Tapia con un espectáculo ligado al legado de Los Prisioneros, entre otros.

¿Cómo comprar entradas para Corazón de Chile?

Las entradas para la fonda se encuentran disponibles a través de TicketPro. El valor general informado para el evento es de $13.800, mientras que existen beneficios especiales para vecinos de Ñuñoa que cuenten con su Tarjeta Vecino.

Así, “Corazón de Chile” prepara cuatro jornadas que combinarán música, gastronomía, tradiciones chilenas y actividades familiares en el Parque Estadio Nacional, convirtiéndose en uno de los panoramas para considerar durante estas Fiestas Patrias.

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