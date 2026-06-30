Luis Mateucci arremete contra Daniela Aránguiz y anuncia drástica medida: «Actuaremos con toda la rigurosidad que la ley permite…»

La disputa entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz sumó un nuevo capítulo. Luego de que la panelista anunciara que emprendería acciones legales por las declaraciones que el argentino realizó sobre ella en un reality, ahora fue él quien confirmó que también recurrirá a la justicia.

El conflicto comenzó después de que Mateucci asegurara en televisión que su expareja le habría enviado supuestas ecografías para convencerlo de que estaba embarazada. Esos dichos generaron la inmediata reacción de Aránguiz, quien afirmó que las acusaciones afectaron su honra y bienestar emocional.

A través de sus redes sociales, la exintegrante de Mekano explicó por qué decidió acudir a tribunales.

«Hoy me siento cansada. Cansada de sentirme herida, cuestionada y expuesta. Por esta razón, he tomado la decisión de ejercer las acciones legales que correspondan para defender mi honra, mi dignidad y mi tranquilidad. Ha llegado el momento de poner límites a una situación que me ha causado un profundo daño emocional», expresó la panelista de TV.

Luis Mateucci también anunció medidas legales

Sin embargo, la polémica no terminó con el mensaje de Daniela Aránguiz. Durante las últimas horas, el equipo jurídico de Luis Mateucci publicó un comunicado en sus historias de Instagram para informar que el exchico reality también inició gestiones legales.

Según explicaron, Aránguiz habría difundido datos personales del argentino sin su autorización, lo que, aseguran, provocó situaciones de acoso y hostigamiento.

«En respuesta, hemos iniciado acciones administrativas ante la Agencia de Protección de Datos Personales (Ley 21.719) y evaluación de acciones penales por acoso y hostigamiento», señalaron en el escrito.

El comunicado concluyó asegurando que continuarán con las acciones que estimen pertinentes y advirtieron que «actuaremos con toda la rigurosidad que la ley permite». De esta forma, el conflicto entre ambos dejó de desarrollarse solo en el ámbito mediático y ahora podría trasladarse a los tribunales.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google