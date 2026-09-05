Duro golpe para Naya Fácil: Tendrá que enfrentar a la justicia por polémico video

Naya Fácil deberá enfrentar nuevamente una causa judicial relacionada con un polémico video que grabó en 2019 al interior de una iglesia en Caldera, región de Atacama.

La influencer contó a través de sus redes sociales que su abogada le informó sobre la reapertura del proceso, el cual anteriormente había quedado suspendido:

“Mi hermana me informa recién que nos llamó la abogada, que me abrieron una causa, el proceso judicial de Caldera, ¿se acuerdan?”, partió comentando en su cuenta de Instagram.

Naya Fácil tendrá que enfrentar a la justicia por polémico video

El caso se remonta a octubre de 2019, cuando Naya Fácil ingresó a la iglesia San Vicente de Paul y grabó un video detrás del altar. El registro, titulado “La más fácil en la iglesia, amén!”, generó una investigación por el delito de ultraje a objetos o lugares de culto.

Esto, luego de que la influencer mostrara sus partes íntimas en el lugar.

En 2023, un tribunal autorizó la suspensión condicional del procedimiento, medida que establecía una serie de requisitos que la influencer debía cumplir durante un año para que la causa pudiera archivarse. Uno de ellos, era no tener problemas judiciales en aquel plazo.

Sin embargo, en 2024 protagonizó un altercado en un local nocturno de Viña del Mar, situación que provocó la reapertura del proceso. Posteriormente, la causa volvió a quedar suspendida bajo la misma condición, de que tuviera un buen comportamiento.

Ahora, el proceso volvió a activarse luego de que Naya Fácil incumpliera nuevamente una de las condiciones del acuerdo. Según explicó su abogada, la influencer fue investigada por conducción temeraria después de registrar una velocidad de 211 km/h al conducir su cybertruck.

“Por ende, no cumpliste con los requisitos del acuerdo y se reanuda la causa”, le avisaron.

Tras conocer el motivo de la reapertura, Naya Fácil reaccionó: “CSM, verdad que el acuerdo era portarme bien y no tener problemas judiciales. Con razón se abrió la causa”, comentó.

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