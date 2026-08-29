«Fea cul…» Yamila Reyna se lanzó sin filtro contra Pamela Díaz en show en vivo

El quiebre entre Yamila Reyna y Américo fue sin duda uno de los escándalos más grandes del último tiempo. Esto, por la denuncia formal y los antecedentes del caso. En ese momento, una de las que se refirió al respecto fue Pamela Díaz, quien lanzó palabras que no agradaron en lo más mínimo a la argentina.

Actualmente, Yamila Reyna retomó sus presentaciones en vivo y, durante uno de sus recientes shows de stand up, recordó las declaraciones que realizó la animadora de Canal 13 en marzo.

En aquella oportunidad, Pamela Díaz cuestionó a las mujeres que hablan públicamente sobre sus problemas y se refirió al llamado “efecto Shakira”.

“Pero yo siento que ya está bueno de Shakira, ya hay mucha Shakira; ya las mujeres facturan. Sí, facturan, pero déjense de quejarse. Mira, yo creo que viene un momento en que la mujer, entre menos se queje, y vayan calladita trabajando, y chao, se acabó”, comentó en ese entonces.

Yamila Reyna se lanzó sin filtro contra Pamela Díaz en show en vivo

Ahora, según recogió el portal Infama, Yamila Reyna volvió a abordar el tema durante uno de sus shows en vivo y lanzó una dura respuesta contra la figura televisiva.

“Por lo menos yo no ando con joyas robadas, fea culia”, partió lanzando la argentina, en una referencia a la polémica que protagonizó Díaz en 2005 por un colgante que recibió de su entonces esposo, Manuel Neira, y que había sido adquirido en el mercado informal.

La actriz también dedicó parte de su rutina a cuestionar directamente la postura:

“Increíble que una mujer, teniendo hijas mujeres haga un comentario como mejor ‘calladitas a trabajar’… solo le puedo decir tanto a ella, como a su hija y a todas las mujeres que están acá presentes, es que ojalá en sus vidas les pase que sufran de violencia de parte de un hombre, porque es lo peor que te puede pasar en la vida, sobre todo de una persona que amas, todas las mujeres y todos los seres humanos merecemos respeto”, comentó.

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