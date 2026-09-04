No todos los asados parten de la misma manera. Para algunos, basta una parrilla sencilla para reunirse con amigos o disfrutar en familia. Para otros, el sueño es construir un quincho completo, sumar una terraza y convertir cada encuentro en una experiencia.

Pensando en ese recorrido, Easy busca convertirse en un aliado para los maestros parrilleros, con una propuesta que reúne alternativas para distintos estilos, necesidades y etapas. La idea es que tanto quienes están preparando su primer asado como quienes ya proyectan un quincho premium puedan encontrar una opción acorde a lo que buscan.

La oferta contempla parrillas a carbón, gas e híbridas, además de una selección orientada al mundo del quincho premium. Entre las marcas disponibles se encuentran Napoleón, Alcázar y Blackstone, a las que se suman planchas y una amplia variedad de accesorios para complementar la experiencia parrillera.

Así, la propuesta apunta a acompañar la evolución de un mismo maestro: desde quien arma su primera parrilla hasta quien decide dar el siguiente paso y crear un espacio pensado especialmente para sus asados.

Porque cada maestro tiene su propia forma de cocinar, Easy pone el foco en la variedad como una de las claves de su propuesta. No importa si se trata de un proyecto sencillo o de un quincho más ambicioso: la apuesta es que cada persona pueda encontrar las herramientas que necesita para llevarlo adelante.

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